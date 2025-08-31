সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:১০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
‘নির্বাচনের বিকল্প কিছু ভাবলে তা হবে জাতির জন্য বিপজ্জনক’ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন : মির্জা ফখরুল আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে লিভারপুল স্বর্ণের দাম আরও বাড়লো হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু ওবায়দাকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের বাকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, হল ত্যাগের নির্দেশ আতঙ্ক বাড়াচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত চিকিৎসকদের নিয়ে জামায়াত নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ ড্যাবের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে সার্ভার ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে ‘সার্ভিসিং২৪’  আমরা ত্রান চাইনা স্থায়ী টেকসই ভেড়ি বাঁধ চাই – পাইকগাছা-কয়রার উন্নয়নের দাবীতে অনুষ্ঠিত লংমার্চে ছাত্র নেতা রফিক যারা একসময় হতাশায় ভুগেছিল, তারাই এখন দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে : প্রধান উপদেষ্টা জাপা অফিসে ফের হামলা প্রথম টি-টোয়েন্টি, নেদারল্যান্ডসকে হেসেখেলে হারাল টাইগাররা ‘দেনা পাওনা’ দিয়ে রুপালি পর্দায় প্রভার অভিষেক সবজির বাজারে আগুন, দামে পুড়ছে ক্রেতা বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, নিহত ৩ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা বাতিল সুপারিশ নয়, মেধার ভিত্তিতেই গ্রাম পুলিশ নিয়োগ ফুলপুরে শ্রীপুর পৌর বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত সরকারকেই দায় নিতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেপরোয়া আচরণের: মুগ্ধ সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত শ্রীপুরে বৃদ্ধাকে হত্যা করে মাটিচাপা, গ্রেফতার নেশাগ্রস্ত যুবক আমিরাতে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা রাজাপুরে খালে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের একদিন পরে কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার পাইকগাছায় ডরপ প্রকল্পের সমাপ্তি কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত গাজায় সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ‘নীরব মানববন্ধন’ গাজীপুরে ব্যারিস্টার কায়সারের বাড়িতে ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার- ২ কর্ণফুলী টানেলে ব্যাপক লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ : ডা. শাহাদাত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন জাতীয় স্বর্ণপদক সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করে গৌরম্বিত হলেন সফল ব্যবসায়ী “রিপন”
/ তথ্য প্রযুক্তি

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে সার্ভার ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে ‘সার্ভিসিং২৪’ 

নিজস্ব প্রতিবেদক
রবিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৫, ৪:১২ অপরাহ্ন

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে সামনে রেখে সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)-এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগে একটি বিশেষ আইটি কর্মশালার আয়োজন করেছে দেশের অন্যতম বিকাশমান আইটি কোম্পানি ‘সার্ভিসিং২৪’।

সার্ভার, স্টোরেজ, আইটি হার্ডওয়্যার, সাইবার সিকিউরিটি ও নেটওয়ার্কিং এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিখাত নিয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপটিতে সহযোগী আয়োজক হিসেবে ছিল ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক-এর সাইবার সিকিউরিটি ক্লাব-সিএসই।
এই কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সার্ভিসিং২৪-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নাসির ফিরোজ বলেন, “বর্তমান যুগে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভিসিং২৪ এদেশের তরুণদের যুগোপযোগী আইটি দক্ষতায় দক্ষ করে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমরা বিশ্বাস করি- এ ধরনের ওয়ার্কশপ শিক্ষার্থীদের দেশে ও বিদেশে আইটি সেক্টরে অবদান রাখতে এবং তাদের ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করবে।”
ওয়ার্কশপে সার্ভিসিং২৪-এর অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল টিম শিক্ষার্থীদের সামনে আধুনিক সার্ভার প্রযুক্তি, স্টোরেজ সলিউশন এবং নেটওয়ার্কিংয়ের বিভিন্ন দিক হাতে-কলমে উপস্থাপন করে। পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটির সমসাময়িক বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। শিক্ষার্থীরা এই আয়োজনের মাধ্যমে শুধু প্রযুক্তিগত দিকই নয়, বরং আইটি ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, পরিকল্পনা এবং সঠিক দিক নির্ধারণ সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা পান।
ওয়ার্কশপ শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সনদপত্র সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ইউএপি-এর সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ সার্ভিসিং২৪-এর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
‘সার্ভিসিং২৪’ সম্পর্কে: ‘সার্ভিসিং২৪’ বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধমান, আইএসও-সার্টিফাইড এবং সাসটেইনেবিলিটি গুরুত্বারোপ করা একটি আইটি সার্ভিসেস ও টিপিএম প্রোভাইডার। কোম্পানিটি ২০২৩ সাল থেকে টেকসই পদ্ধতিতে ও আস্থার সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইটি সেবা দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে ‘সার্ভিসিং২৪’ এর গ্রাহক সন্তুষ্টির হার ৯৯ শতাংশ। কোম্পানিটি পরিবেশবান্ধব উপায়ে দেশের আইটি খাতের টেকসই উন্নয়নে অগ্রগণ্য ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।


এই বিভাগের আরো খবর
ঘণ্টায় ৪৭২.৪১ কিলোমিটার গতির রেকর্ড করলো বিওয়াইডির ইয়াংওয়াং ইউ৯
বাংলাদেশে মেগাবুক কে১৫এস ল্যাপটপ নিয়ে এলো টেকনো
এখন নতুন দামে আরও বেশি সহজলভ্য অপো রেনো১৩ এফ
হট ৬০ প্রো প্লাসের মাধ্যমে গিনেস রেকর্ডে নাম লেখালো ইনফিনিক্স
অপো নিয়ে এলো ‘ রেনো১৪ সিরিজ ফাইভজি নাইটলাইফ রেনোগ্রাফি’ প্রতিযোগিতা
‘সার্ভিসিং২৪ ক্লায়েন্ট’ অ্যাপ দিচ্ছে এএমসি সেবার সেরা সমাধান

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin