চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতের অঙ্গীকার বিএনপির

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নীতি, স্বাস্থ্যসেবার আধুনিকায়ন, চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, গ্রামীণ পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ এবং চিকিৎসকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও জনবান্ধব হয়ে উঠবে।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ও মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ড্যাব নেতারা জানান, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত, মানবিক, জবাবদিহিমূলক ও অধিকারভিত্তিক আস্থাশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংগঠনটি অঙ্গীকারবদ্ধ। গণমানুষের আস্থা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তারা।
ড্যাবের এই দুই নেতা আরও বলেন, বিএনপির ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলো দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রেরণায় বিএনপি সরকার একটি মানবিক, কল্যাণমুখী ও উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তুলবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।