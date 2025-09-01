আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে লিভারপুল

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচে রোমাঞ্চকর এক জয় তুলে নিয়েছে লিভারপুল। রোববার (৩১ আগস্ট) অ্যানফিল্ডে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে ইয়ারগেন ক্লপের উত্তরসূরি স্লটের দল।
ম্যাচের একমাত্র এবং নির্ধারক গোলটি করেন হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসালাই। ৮৩তম মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া তার দুর্দান্ত ফ্রি কিক গোলবারের কোণ ঘেঁষে জালে জড়ায়। আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড রায়া অনেক চেষ্টা করেও বল ঠেকাতে ব্যর্থ হন। এই জয়সূচক গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে লিভারপুল।
ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় আর্সেনাল। মাত্র ৫ মিনিটেই ইনজুরিতে মাঠ ছাড়েন গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন নতুন সাইনিং ক্রিস্টিয়ান মসকুয়েরা। অন্যদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লিভারপুল ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে।
প্রথমার্ধে দুই দলই খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি বাড়ায় লিভারপুল। শেষ দিকে এসে কোর্টিস জোনসকে ফাউল করলে লিভারপুল পায় গোলের সুবর্ণ সুযোগ, আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেন সোবোসালাই।
এই জয়ের ফলে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল। অন্যদিকে, ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল।
