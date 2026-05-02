ঈদুল আজহা হ্যাপিনেস অফারের পাশাপাশি অপোর নিশ্চিন্ত রিপ্লেসমেন্টের ঘোষণা

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো সারাদেশে ঈদুল আজহা ‘ঈদ হ্যাপিনেস অফার’ ক্যাম্পেইনের ঘোষণা দিয়েছে। যেখানে ৯০ দিনের নিশ্চিত রিপ্লেসমেন্টের পাশাপাশি, আকর্ষণীয় অফার থাকছে।
উৎসবের মৌসুমে স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও নিশ্চিন্ত ও সহজ করতে ক্যাম্পেইনটি ০৩ মে থেকে শুরু হয়ে ঈদের দিন রাত পর্যন্ত চলবে।
ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে, ক্রেতারা অপো এ৬এক্স, অপো এ৬কে, অপো রেনো১৫ ফাইভজি সিরিজ, অপো এ৬ ও অপো এ৬এস প্রো কেনার পর ৯০ দিনের এক্সক্লুসিভ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি উপভোগ করতে পারবেন। ফলে, এবারের ঈদে ক্রেতারা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।
ক্যাম্পেইনকে আরও উৎসবমুখর করতে ক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় লাইফস্টাইল গিফট পাওয়ার সুযোগ থাকছে। যার মধ্যে রয়েছে অপো ও’প্যাড ডিভাইস, ও’লাইক টিডব্লিউএস এয়ারবাডস, ব্যাকপ্যাক, অপো টি-শার্ট ও অপো ক্যাপ। একইসাথে, এই ঈদে পছন্দের অপো স্মার্টফোনে আপগ্রেড আরও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করতে ক্রেতাদের জন্য ২০% ডাউন পেমেন্টের সুবিধা থাকছে।
এই ক্যাম্পেইনে অপোর নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স, দীর্ঘমেয়াদি ব্যাটারি লাইফ, সর্বাধুনিক এআই ফিচার ও উদ্ভাবনী ক্যামেরা প্রযুক্তির জন্য সুপরিচিত বেশকিছু জনপ্রিয় স্মার্টফোন রয়েছে। উৎসব উদযাপনে পরিবারের সাথে ঈদের স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে ধারণ করতে, পছন্দের মানুষের সাথে যুক্ত থাকতে ও নিরবচ্ছিন্ন বিনোদনের উপযোগী করে ডিভাইসগুলো তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “ঈদুল আজহা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান যা পরিবার ও কমিউনিটিকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। ঈদ হ্যাপিনেস অফারের মাধ্যমে আমরা চাই আমাদের ক্রেতারা আত্মবিশ্বাস ও মানসিক প্রশান্তির সাথে এবারের উৎসব উপভোগ করুক।
নির্ভরযোগ্য পণ্য ও বিক্রয়-পরবর্তী সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অপোর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে এই ৯০ দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি; পাশাপাশি, ব্যবহারকারীদের জন্য আকর্ষণীয় উপহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঈদের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে চাই আমরা।” এই ঈদ হ্যাপিনেস অফারের মাধ্যমে অপো গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করার প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ় করেছে। এই ঈদুল আজহায় এক্সক্লুসিভ উৎসব অফার, নিশ্চিন্ত স্মার্টফোন ব্যবহার ও প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার প্রযুক্তি বাংলাদেশের সকল ক্রেতাকে উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে অপো।
আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ https://www.facebook.com/OPPOBangladesh ও ওয়েবসাইট https://www.oppo.com/bd/ ভিজিট করুন।