মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:২২ পূর্বাহ্ন
কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা শাহাদাত এর নেতৃত্বে বগুড়া ২ শিবগঞ্জে ধানের শীষের গনসংযোগ

রতন রায় (বগুড়া) প্রতিনিধি
সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ১০:৪১ অপরাহ্ন

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শাহদাত হোসেন এর নেতৃত্বে বগুড়া ২ শিবগঞ্জ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী মীর শাহ আলমের পক্ষে ভোট চেয়ে গনসংযোগ। সোমবার ( ৯ ফেব্রুয়ারী) উপজেলার বিহার, রায়নগর, মাঝিহট্র, পিরব এবং পৌর এলাকার বিভিন্ন বন্দরে শতাধিক অটোভ্যানে প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী – পুরুষ নিয়ে তিনি গনসংযোগ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক মাসুদুর রহমান, মেহেদি হাসান,সদস্য হাবিবুল্লাহ সৌরভ, মনিরুজ্জামান, ফারজানা রিমি, নয়ন কুমার, শিবগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদল নেতা আরমান, হাসিব আরমান মাহি।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

