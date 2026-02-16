গাজীপুরে শিক্ষকদের ফুটবলে হায়দার’স হেকটরর্স চ্যাম্পিয়ন

কচি-কাঁচা একাডেমির ৩৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্ট।
রোববার সন্ধ্যা সাতটায় Gazipur Turf-এ অনুষ্ঠিত ‘Panjeree ISES Premier League (Panjeree IPL)’–এর ফাইনালে শিরোপা জিতেছে হায়দার’স হেকটরর্স।
রোমাঞ্চকর এই ফাইনালে হায়দার’স হেকটরর্স ৪-৩ গোলে রোজি’স রয়ালকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শুরু থেকেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ম্যাচটি ছিল টানটান উত্তেজনায় ভরা। দুই দলই দৃষ্টিনন্দন পাসিং, দ্রুতগতির কাউন্টার অ্যাটাক ও কৌশলগত ফুটবলে দর্শকদের মুগ্ধ করে।
খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন Panjeree IPL–২০২৬-এর সভাপতি ও ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাসমত উল্লাহ। এ সময় পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের সৌজন্যে চ্যাম্পিয়ন দলকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার প্রাইজমানির চেক প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানটির রিজিওনাল হেড জাহাঙ্গীর হোসেন।
রানার-আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটির নির্বাহী সদস্য ও ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য মাটি সিদ্দিকী। একই সঙ্গে পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের সৌজন্যে ১ লাখ টাকার প্রাইজমানির চেক প্রদান করেন সোসাইটির নির্বাহী সদস্য সাজেদা রোজী।
পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যান অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন প্রভাষক আমিনুর রহমান। ফাইনাল ম্যাচে যৌথভাবে ম্যান অব দ্য ফাইনাল হন সঞ্জীবন সরকার ও হায়দার সিদ্দিকী উদয়। তাঁদের হাতে যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকার প্রাইজমানি এবং দুটি স্মার্টওয়াচ তুলে দেন কবি, লেখক ও সাংবাদিক শাহান সাহাবুদ্দিন।
আনন্দমুখর পরিবেশ, করতালি আর উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের এই ব্যতিক্রমধর্মী ফুটবল আসরের সমাপ্তি ঘটে।