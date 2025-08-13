ঘরের মাঠে মুরাসের কাছে হারল আবাহনী

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : মুরাস ইউনাইটেড কিরগিজস্তানের ক্লাব। তবে ইউক্রেনের সাত ফুটবলার নিয়ে খেলায় শক্তিশালী দলটি। ঘরের মাঠে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে অফে তাদের বিপক্ষে পেরে ওঠেনি বাংলাদেশের ক্লাব আবাহনী লিমিটেড। হেরেছে ২-০ গোলের ব্যবধানে।
মঙ্গলবার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া ম্যাচে প্রথমার্ধে মুরাসকে আটকে রেখেছিল এ কে এম মারুফুল হকের দল আবাহনী। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে আবাহনী। ৪৮ মিনিটে গোল করেন কিরগিজ ক্লাবটির আতায় জুমাশেভ।
গোল শোধের তেমন সুযোগ তৈরি করতে না পারা আবাহনী ওই ১-০ গোলেই হারতে যাচ্ছে এমনটা মনে হচ্ছিল। তবে যোগ করা সময়ে গোল খাওয়ায় আবাহনীর হারের ব্যবধান বড় হয়ে গেছে। ৯২ মিনিটের গোলটিও করেন আতায় জুমাশেভ।
শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে কিরগিজস্তানের মুরাসের আগমণ ২০২৩ সালে। তবে বেশ পরিকল্পনা ও আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে এসেছে ক্লাবটি। যে কারণে নিয়মিত ইউরো খেলা এবং বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার লড়াই করা ইউক্রেনের মতো দেশ থেকে সাত ফুটবলার খেলাতে পারছে তারা। মুরাসের রক্ষণ লাইনই ইউক্রেনের ফুটবলার দিয়ে গড়া।
যে কারণে শারীরিকভাবে যেমন তারা দীর্ঘ এবং শক্তিশালী তেমনি ইউরোপের ধাপে কৌশলী ফুটবল খেলে। এএফসির এই মঞ্চে খেলার কথা ছিল লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কিন্তু আধুনিক ফুটবলে মোহামেডানের অবস্থা সাদা-কালোই। এএফসি লাইসেন্স না থাকায় মোহামেডানের পরিবর্তে সুযোগটা চলে আসে আবাহনীর সামনে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর