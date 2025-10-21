জমে উঠেছে সিরাজনগর গারোবাজার পরিচালনা কমিটির নির্বাচন

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে জমে উঠেছে সিরাজনগর গারোবাজার পরিচালনা কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। এতে ১২টি পদের বিপরীতে ৩২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ঘীরে ব্যানার, ফেস্টুন,পোস্টারে ছেয়ে গেছে গোটা বাজারের অলিগলি। নির্বাচন কমিশনারের প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, লক্ষিন্দর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মাহফুজ-আল-আসাদ এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে আছেন মো. সাইফুল ইসলাম, মুহম্মদ ইসহাক আলী, মো. সাজ্জাদুর রহমান ও নুরুল ইসলাম খান।
সরেজমিনে বিভিন্ন প্রার্থী, সাধারণ ভোটার ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার গারোবাজার কাচামালের জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক হাট হিসেবে সারাদেশে সুপরিচিত। এখানে রয়েছে প্রায় ১ হাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। বাজারটির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের ধারা বাজার কমিটির ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে একটি স্বচ্ছ ও কর্মঠ কমিটির বিকল্প নেই। তারই ধারাবাহিকতায় ব্যবসায়ী ও ঘর মালিক ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে।
এদিকে নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীরা নিজেদের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা তুলে ধরে বাজার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। খোশামোদ ও তোষামোদীতে সোনায় সোহাগা যেন ভোটাররা। ভোটাররা বলছেন বাজারের উন্নয়নে কাজ করবে এমন নেতৃত্ব বাছাই করবেন তারা।
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার মো. সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সিরাজনগর দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। এতে ৫৮৭ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
তিনি আরো বলেন, নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটার এবং প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করেন। তবুও অধিক নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসন মোতায়েন থাকবে বলেও জানান তিনি।
কথা হয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে। তারা একই সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, নির্বাচন হবে উৎসবমুখর পরিবেশে। নেই কারও প্রতি কোনো অভিযোগ। জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী এমনটি উল্লেখ করে প্রার্থীরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে নিজেকে স্বচ্ছ ও কর্মঠ দাবি করে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন। তবে নির্বাচন যাইহোক বাজারের উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবেন এমন প্রত্যাশা সবার।
এ নির্বাচনে সভাপতি পদে ২ জন, সহ-সভাপতি পদে ৩ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ২ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন, কোষাধ্যক্ষ পদে ৩ জন, প্রচার সম্পাদক পদে ২ জন, দপ্তর সম্পাদক পদে ২ জন, মুসলিম ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ২ জন, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম সম্পাদক পদে ২ জন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক পদে ২ জন, সদস্য পদে ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।