জাতীয় দলের ক্যাম্পে পাওয়ার হিটিং কোচ

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : প্রাথমিক দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ‘এ’ দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকায় সবাইকে একসঙ্গে পেলেন না পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উড। নুরুল হাসান সোহানদের ছাড়াই ব্যাটিংয়ের এ বিশেষ কৌশল জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের শেখাতে শুরু করেছেন তিনি। প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের নেতৃত্বে বাকি কোচিং স্টাফরাও মিরপুরের রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে গতকাল উডের ছাত্র বনে গিয়েছিলেন। কারণ উড চলে যাওয়ার পর পাওয়ার হিটিংয়ের পাঠ দেবেন তারাই।
রুদ্ধদ্বার অনুশীলন সিমন্সের খুব পছন্দ। জাতীয় দলের কোচ হওয়ার পর থেকে মিরপুরের বেশির ভাগ সেশন সাংবাদিকদের দেখতে দেওয়া হয়নি। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজের স্কিল ট্রেনিংয়ের শুরুতেও পুরোনো কৌশল নিয়েছেন তিনি। উডের পাওয়ার হিটিং ক্লাসকে গোপন রাখতে চান তিনি।
যদিও তাঁর এই কৌশল খুব বেশি কাজে দেয়নি। শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তানের বিপক্ষে চারটি টি২০ ও একটি ওয়ানডে ছাড়া এ বছর তেমন সাফল্য নেই। আশা করা হচ্ছে, লিটনরা পাওয়ার হিটিং শিখে ভালো খেলবেন নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপে। সিমন্সের চাওয়াতেই এই পাওয়ার হিটিং কোচকে এনেছে বিসিবি। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ পর্যন্ত দলের সঙ্গে কাজ করবেন উড। ৩ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড ফিরে যাবেন তিনি।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর