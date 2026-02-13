জামালপুরের ৫টি আসনে বিএনপির বিজয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুরের পাঁচটি সংসদীয় আসনের সবটিতেই বিএনপি প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউসুপ আলী জেলার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচিতদের মধ্যে দুইজন আগেও সংসদ সদস্য ছিলেন, বাকি তিনজন প্রথমবারের মতো সংসদে প্রবেশ করবেন।
ফলাফল সংক্ষেপ:
জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ): কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, ধানের শীষ – ১,৭৩,৬৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী ৯৭,৮২০ ভোট।
জামালপুর-২ (ইসলামপুর): এ.ই. সুলতান মাহমুদ বাবু, ধানের শীষ – ৯৫,৮৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. ছামিউল হক ফারুকী ৬২,৪৩৪ ভোট।
জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ): জাতীয় নির্বাহী কমিটির জলবায়ু বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, ধানের শীষ – ২,০৭,৪১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. মজিবুর রহমান আজাদী ৮১,৪৩০ ভোট।
জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী): জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম, ধানের শীষ – ১,৪৭,৪০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল ৪৪,৯৪৭ ভোট।
জামালপুর-৫ (সদর): জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন, ধানের শীষ – ১,৯৯,৩৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ১,১৩,২০১ ভোট।
জামালপুরের নির্বাচিতরা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিএনপির শক্তি আরও বৃদ্ধি করবেন।