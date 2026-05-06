ঝালকাঠিতে সাবেক এমপি আমুর বাসভবনের গেট কেটে বিক্ষোভ

ঝালকাঠিতে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আমির হোসেন আমুর পুড়িয়ে দেয়া বাসভবনের লোহার গেট ও টিনের বেড়া নতুন করে ভাঙা হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে জুলাই ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া একদল শিক্ষার্থী বাসভবনের সামনে স্থাপিত টিনের বেড়া অপসারণ করে এবং প্রধান গেইট কেটে উন্মুক্ত করে দেয়। বিগত সরকার পতনের দিন ৫ আগস্ট বিকেলে আমুর ঝালকাঠির বাসভবনটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ওই বাড়ির ভাঙা সভাকক্ষকে বানানো হয় ময়লার ভাগার। তবে সম্প্রতি অজ্ঞাত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বাড়িটির প্রধান ফটক টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে। ফলে সেখানে ময়লা ফেলা এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।
এ পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে টিনের বেড়া অপসারণ করে। একই সঙ্গে তারা ইলেকট্রিক কাটার মেশিন ব্যবহার করে প্রধান গেইট কেটে ফেলে। এ ব্যাপারে ঝালকাঠি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোনের সদস্য সচিব এবং ছাত্র শক্তির আহ্বায়ক ইয়াসিন ফেরদৌস ইপ্তি বলেন, আমির হোসেন আমু ২৪ এর গণ আন্দোলনের একজন গণহত্যাকারী। ঝালকাঠির এই বাড়ি তার ফ্যাসিবাদের চিহ্ন। তাই ২৪ এর ৫ আগস্ট আমুর ঝালকাঠির এই বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর করা হয়। ঘৃণা জানাতে এরপর থেকে বাড়িটির নীচতলার সভাকক্ষে ময়লা ফেলে ঘৃণা জানানো হয়ে আসছে।
তবে সম্প্রতি কে বা কারা বাড়ির প্রধান ফটকে টিনের বেড়া দিয়ে সংরক্ষনের অপচেষ্টা চালায়। তাই সেসব বেড়া অপসরণ কর এবং পুনরায় ময়লার ভাগার বানিয়ে ঘৃণা প্রকাশের জন্য এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।