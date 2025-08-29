ডিসেম্বরে বিপিএল আয়োজনে আইএমজি, হবে ছয় দল নিয়ে

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আগামী আসরে মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল পাঁচটি প্রতিষ্ঠান। গত ১০ই জুলাই বিপিএল আয়োজনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছে আগ্রহ জানতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিসিবি।
অ্যাপেক্স স্পোর্টস কনসাল্টিং, আইএমজি, রিয়েল ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাবসলুট লিজেন্ডস স্পোর্টস, দ্য আইপিজি গ্রুপ ও মাইন্ড ট্রি লিমিটেড এবং ট্রান্সপোর্ট গ্রুপ বিপিএলে যুক্ত হতে আগ্রহী। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ‘আইএমজি’ আগামী তিন বছরের জন্য বিপিএলের সব দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে। বিসিবি থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও বোর্ডের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে আইপিএলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করা আইএমজি’ই পেতে যাচ্ছে আগামী বিপিএল আয়োজনের দায়িত্ব।
১ সেপ্টেম্বর সিলেটে বিসিবির বোর্ড সভায় এই অনুমোদন আসতে যাচ্ছে। বিসিবির এক পরিচালক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাইজিংবিডিকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন, ‘‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আইএমজিকে দায়িত্ব দেব। তারা পেশাদার এবং সফলভাবে অনেক প্রতযোগিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। চুক্তি নিয়ে কাজ হচ্ছে। বোর্ড সভাতেই এটা পাশ হয়ে যেতে পারে।’’
এবারের আসরের বিপিএল নিয়ে পরিকল্পনা অনেক আগের থেকেই শুরু করেছে বিসিবি। ছয় দলের বেশি এবারের আসরে নেবে না। ভবিষ্যতে একটি দল বাড়াতে পারে। তবে এবার ছয় দল নিয়েই করবে। কেননা ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অন্তত এক মাস আগে বিপিএল শেষ করার নির্দেশনা পেয়েছে বিসিবি।
বিসিবির ওই পরিচালক বললেন, ‘‘আমরা ডিসেম্বরের শুরুর দিকে বিপিএল শুরু করবো। সেভাবেই পরিকল্পনা হচ্ছে। শেষ করার পরিকল্পনা ১৫ জানুয়ারির ভেতরেই। একমাস বা দুই-তিন দিন বেশি হয়তো টুর্নামেন্ট চলতে পারে। এজন্য ছয় দল নিয়ে আয়োজন করতে যাচ্ছি।’’
এর পেছনে কারণও আছে। দল বাড়ালে বিপিএল লম্বা হবে। আবার ভেন্যু বাড়ালেও লম্বা হবে। বিপিএল ছয় দলের হলে শেষ করতে ৩৫ দিন লাগবে। সাত দলের হলে ৪৬-৪৯ দিন। এছাড়া ভেন্যু বাড়াতে বিসিবি দুইটি ভেন্যু বাড়াতে তৎপর ছিল। আপাতত একটি ভেন্যু বাাড়তে ইচ্ছুক বোর্ড পরিচালকরা। রাজশাহীকে বাদ দিয়ে আপাতত বগুড়াকেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে। দুই ভেন্যু বাড়ালে মাঝে অন্তত দুই দিন বেশি সময় লাগবে। এজন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হবে বগুড়া।
ছয় বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগও থাকতে পারে দলগুলোতে। ফ্র্যাঞ্চাইজি চূড়ান্ত করা হবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়ার পর। কারণ, বিপিএলে বিদেশি বিনিয়োগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমজি নিয়োগ পেলে বিদেশি স্পন্সর ও আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল দেখা যেতে পারে বিপিএলে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর