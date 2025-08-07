শুক্রবার, ০৮ অগাস্ট ২০২৫, ০২:২৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
‎দুর্গাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সংগীতশিল্পী গামছা বাউল ডালিমের মৃত্যু ‎দুর্গাপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত পিরোজপুরে ইন্দুরকানিতে বিশেষ অভিযানে ১কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার যুবক চাঁদাবাজির অভিযোগে ৩০ দিনের ডিটেনশনে দুই বিএনপি নেতা সালথায় ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক আনোয়ারায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি র‌্যাবের হাতে গ্রেফতার পাইকগাছায় জাফর আউলিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন বাসসের চেয়ারম‍্যান মুন্সিগঞ্জে বিদেশি পিস্তল গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার মুন্সিগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় দেয়াল ধসে দুই শিক্ষার্থী গুরতর আহত: রাস্তা বন্ধ করে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ সিরাজগঞ্জ ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির পরিচিতি সভা ও জুলাই আগষ্ট শহীদদের স্মরণে বৃক্ষ রোপণ ‎দুর্গাপুর উপজেলা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার ফুলবাড়ীয়ায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ রাঙামাটির জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত থেকে আধার কার্ডসহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি মাদকের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হত্যা, উত্তাল শ্রীপুর, বাড়িতে আগুন বিসিবির ইয়াং টাইগার চ্যালেঞ্জ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেট দলকে প্রেসক্লাবের সভাপতি খান হাসানের নেতৃত্বে সম্বর্ধনা লালমোহনে অপরাধ প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে ওপেন হাউজ ডে শাহজালালে সোয়া ৮ কেজি সোনা জব্দ, আটক চোরাকারবারি আরপিও সংশোধন নিয়ে বৈঠক আজ ট্রাম্প-মোদি বন্ধুত্ব অতীত, শুল্ক বর্তমান গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হলে ফ্যাসিবাদ ফিরবে না : তারেক রহমান মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণিতে ফের চালু হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা জেলা পরিষদ সদস্য হাবীব আজমের মানবিক উদ্যোগ সাতক্ষীরায় জুলাই শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের নিয়ে আলোচনা সভা, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নান্দাইলে সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত স্রোতের কারনে চন্দ্রঘোনা- রাইখালী নৌ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩ সাগরিকা-মুনকির গোলে লাওসকে হারাল বাংলাদেশ সচিবালয় ও যমুনা এলাকায় গণজমায়েত নিষিদ্ধ মাথার ত্বকের সমস্যা দূর করার ঘরোয়া উপায়
/ রাজশাহী

‎দুর্গাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সংগীতশিল্পী গামছা বাউল ডালিমের মৃত্যু

‎দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫, ১০:৪৮ অপরাহ্ন

রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গামছা বাউল ডালিম (৩৪) নামের এক সংগীত শিল্পীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের বিলে ডিপটিউবওয়েলের  বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

‎নিহত ডালিম দুর্গাপুর উপজেলার হরিপুর গ্রামের মৃত আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লোকজ ধারার সংগীতচর্চার পাশাপাশি পেশাগতভাবে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (BMDA) আওতাধীন ডিপটিউবওয়েল লাইনে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ করতেন।

‎প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডালিম বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীপুর গ্রামের বিলে ডিপটিউবওয়েলের বৈদ্যুতিক লাইনের মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে তিনি বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে প্রচণ্ড শকে পানিতে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

‎ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দুরুল হোদা জানান, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। প্রাথমিকভাবে এটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বলেই জানা গেছে। পরবর্তীত প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

‎উল্লেখ্য, নিহত ডালিম স্থানীয়ভাবে ‘গামছা বাউল’ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। গলায় গামছা বেঁধে নিজস্ব ভঙ্গিতে গান গেয়ে ইতোমধ্যে এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। লোকজ সুর আর গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব থাকতেন তার প্রতিটি পরিবেশনায়।

‎তার মৃত্যুতে দুর্গাপুর উপজেলাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী, শিল্পী সমাজ ও স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমীরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

‎এ বিষয়ে স্থানীয় এক সাংস্কৃতিক কর্মী রাশেদুর রহমান রাশেদ বলেন, “ডালিম শুধু একজন মিস্ত্রি ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণের মানুষ। গ্রামীণ সুরের ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।”


এই বিভাগের আরো খবর
‎দুর্গাপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
‎দুর্গাপুর উপজেলা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার
মহাস্থানগড়ের রাস্তা যেন মৃত্যুর ফাঁদ: চরম দুর্ভোগে শতশত দর্শনার্থী
‎দুর্গাপুরে কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে যুবকের মৃত্যু
বগুড়ার ক্রীড়াঙ্গন ও দই শিল্পে শোকের ছায়া: এশিয়া সুইটসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নুরুল আলম টুটুলের ইন্তেকাল
শেরপুরে আদিবাসী পরিবারকে জমি ছাড়ার হুমকি, আদালতের নিষেধাজ্ঞা মানছে না ভূমিদস্যুরা

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin