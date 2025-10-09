‎দুর্গাপুরে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

দলের ভেতর সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও দখলবাজদের অপতৎপরতা রুখে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বানে রাজশাহী দুর্গাপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি নেতৃবৃন্দ । আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিক্ষোভ মিছিলটি বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে সিংগা হাটের মাঠ থেকে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা মোড় চত্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক পথসভার আয়োজন করে।
দুর্গাপুর পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আয়নাল হকের সভাপতিত্বে, পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এসএম আকবর আলী বাবলু। পথসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক হাসান ফারুক ইমাম সুমন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, “দলের ঐক্য নষ্ট করার জন্য কিছু দখলদার, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা দলের ভেতরে বিভাজন সৃষ্টি করে প্রকৃত ত্যাগী নেতাকর্মীদের কোণঠাসা করছে। যারা দলের দুর্দিনে পাশে ছিল না। আজ তারা টাকার জোরে নেতৃত্বে আসতে চাইছে।
তিনি আরও বলেন, “দলীয় ঐক্য রক্ষা করতে হলে আওয়ামীলীগের আব্দুস সাত্তারের মত অনুপ্রবেশকারী ও দখলদারদের চিহ্নিত করে দলে থাকার অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। তারা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দালাল হিসেবে কাজ করছে, তাদের কারনে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।
তিনি বলেন, বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এখানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলদারি ও স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান নেই। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে তৃণমূলের ঐক্যই বড় শক্তি। “যারা দলে বিভক্তি সৃষ্টি করছে, তারা আসলে ফ্যাসিস্ট হাসিনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।
এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জার্জিস হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি বজলুর রহমান, সদস্য সচিব রেজাউল করিম হক স্বপন, বিএনপি নেতা গোলাম মর্তুজা, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জহুরুল হাসান মিরুন, উপজেলা যুবদলের নাহিদুল হক বিদয়, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আব্দুল খালেক, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক গোলাম মোস্তফা, জেলা যুবদলের সদস্য রেন্টু, মজনুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক দলের সদস্য সচিব মুনসুর রহমান, পৌর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক আবু কালাম ও সদস্য সচিব রিপনসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবদলের সদস্য মাহাবুবুর রহমান।