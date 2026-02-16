ধানের শীষে ভোট দিতে বাঁধা দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টায় গৃহবধূর পাশে এমপি শাহেআলম

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে এক গৃহবধূ বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।
তিনি বর্তমানে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে,শিবগঞ্জ ইউনিয়নের নুরবাজ এলাকার ওই গৃহবধূ মীর শাহে আলমের প্রতি আস্হা ও শ্রদ্ধাবোধ রেখে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
অভিযোগ রয়েছে, তার স্বামী তাকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রয়োগ করেন এবং ধানের শীষে ভোট দিতে বাধা দেন। পরিবারিক এই চাপ সহ্য করতে না পেরে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন সকাল সাড়ে ১১ টায় তিনি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে স্বজনরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ঘটনার খবর পেয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মীর শাহে আলমের নির্দেশে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম তাজুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে গিয়ে তার খোঁজখবর নেন। এ সময় গৃহবধূর চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব সংসদ সদস্য মীর শাহে আলম গ্রহণ করেছেন বলে দলীয় সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।