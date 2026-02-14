‎নবনির্বাচিত সংসদ অধ্যাপক নজরুল মন্ডলের সাথে জামায়াত নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর-পুঠিয়া) আসন থেকে বিএনপি মনোনীত নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তারই নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দলীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা মনজুর রহমান এবং নির্বাচন মনিটরিং কমিটির প্রধান মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন।
শনিবার একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডলকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান দুর্গাপুর ও পুঠিয়া উপজেলার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ।
এই আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন জামায়াত নেতা মাওলানা মনজুর রহমান। জামায়াতে ইসলামীর দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রথমে জেলা জামায়াতের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নুরুজ্জামান লিটনকে মনোনয়ন দেয়া হলেও পরবর্তীতে সাংগঠনিক কারণে ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে প্রার্থীতা পরিবর্তন করে নুরুজ্জামান লিটনের পরিবর্তে মাওলানা মনজুর রহমানকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়।
সদ্য অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাওলানা মনজুর রহমান। এই নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন নিয়ে (ধানের শীষ প্রতীকে) প্রতিদ্বন্দিতা করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হোন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল। এই নির্বাচনে বিএনপির আরো দুই হেভিওয়েট নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে বিপুল পরিমাণ ভোট পান জামায়াতে ইসলামীর দলীয় প্রার্থী মাওলানা মনজুর রহমান। তবে প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে জামায়াতে ইসলামীর মনজুর রহমানের ধারেপাশেও ছিলেন না বিএনপির ওই দুই হেভিওয়েট বিদ্রোহী প্রার্থী। অন্যান্য দলের প্রার্থী ও কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও আনুপাতিক সংখ্যক ভোট না পাওয়ায় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করেছেন।
নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর সময় মাওলানা মনজুর রহমান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হাফিজুর রহমান ও মাওলানা আহমদ উল্লাহ, পুঠিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান, পুঠিয়া পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক, সেক্রেটারি আব্দুল আহাদ মন্টু, পুঠিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জুবায়ের মাসুম প্রমূখ।
ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো শেষে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডলের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধ ও এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল এই আহ্বানে সম্মতি দেন। এছাড়াও আগামী দিনে এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, হানাহানির রাজনীতি পরিহার সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভেদ দূর করে মানুষের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তনে সকলের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ নিয়ে একসাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।