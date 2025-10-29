নানা আয়োজনে ভান্ডারিয়ায় যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নানান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় উদযাপিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ওভার ব্রিজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা বিএনপি’র প্রধান কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব মোঃ শামীম হাওলাদার,পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রনি মোল্লা, উপজেলা যুবদল নেতা মোঃ সবুজ হাওলাদার,আল আমিন হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
র্যালি ও সমাবেশে উপজেলা,পৌর ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক যুবদল নেতা-কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এসব অপচেষ্টা মোকাবিলায় ভান্ডারিয়া উপজেলা যুবদলসহ সংগঠনের সব ইউনিট সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।