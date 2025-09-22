নান্দাইলের তরুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফাহিম আহমেদ অপুর অনুপ্রেরণার গল্প

ডিজিটাল দুনিয়ায় নিজস্ব মেধা ও সৃজনশীলতার আলো ছড়াচ্ছেন নান্দাইল থানার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের আতকা পাড়া গ্রামের মোহাম্মদ মনির হোসেনর পুত্র তরুণ ফাহিম আহমেদ অপু। তিনি বর্তমানে একজন জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে স্থানীয়ভাবে সামাজিক পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণায় পরিণত হচ্ছেন।
অপু পরিবারের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর মায়ের নাম মোসাঃ সফিয়া খাতুন। পরিবারে তারা দুই ভাই ও এক বোন, সবার মাঝে আদরের ছোট সন্তান ফাহিম আহমেদ অপু, ডাকনামে “অপু” নামে পরিচিত।
শিক্ষাজীবনে তিনি নান্দাইল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি তারাইল কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে অধ্যয়নরত। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটার জগতে নিজের শখের বশীভূত হয়ে কাজ করছেন।
তাঁর কনটেন্টে থাকে সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষামূলক বার্তা, অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা ও বিনোদনের উপাদান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর তৈরি ভিডিওগুলো স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ের তরুণদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।
নিজের মনের ইচ্ছার কথা জানিয়ে অপু বলেন: আমার হৃদয়ে বাস করে একটি ছোট্ট ইচ্ছা, সবসময় মানুষের পাশে থেকে তাদের মুখে হাসি ফোটানো। আমি চাই, আমার ছোট্ট সহায়তায় যেন জীবনটা হয় সুন্দর, অন্যের মঙ্গলে যেন প্রতিদিন হয় এক নতুন প্রেরণা।”
তিনি আরও বলেন—”নান্দাইলে আমার ঘর, যেখানে প্রাণের উষ্ণতা। সেই নান্দাইলকে আমি চাই সারাদেশে তুলে ধরতে, যেন সবার মনে তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। আমার লক্ষ্য, আমার ভালোবাসা যেন পৌঁছে যায় নান্দাইল থেকে সারা বাংলাদেশে।”
তাঁর এই অনুপ্রেরণামূলক কথা ও কাজ তরুণ সমাজের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নান্দাইলের সংস্কৃতি, মাটি ও মানুষের গল্প তিনি নিজের কনটেন্টের মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরতে চান। ফলে অনেকেই মনে করছেন, তিনি শুধু একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর নন, বরং নান্দাইলের মুখপত্র হয়ে উঠতে পারেন।
স্থানীয় এলাকাবাসী ও দর্শকেরা আশা করছেন, ফাহিম আহমেদ অপু ভবিষ্যতে আরও বড় মঞ্চে কাজ করে নান্দাইলের সুনাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবেন।