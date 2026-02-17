পীরগাছায় ট্রাকচাপায় মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত, চালক পলাতক

রংপুরের পীরগাছায় ট্রাকচাপায় মোখছেদ আলী (৪০) নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মণীকুড়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোখছেদ আলী উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের ধাপগাছ এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতের দিকে মোটরসাইকেলযোগে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মোখছেদ আলী। পথে ব্রাহ্মণীকুড়া বাজারের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘাতক ট্রাকটি আটক করলেও চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি নেয়।
পুলিশ জানায়, ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পলাতক চালককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও স্বজনদের মাঝে গভীর শোক বিরাজ করছে।