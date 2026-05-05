বুধবার, ০৬ মে ২০২৬, ১২:৩৫ পূর্বাহ্ন
ফুলপুরে উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
মঙ্গলবার, ৫ মে, ২০২৬, ১০:১৬ অপরাহ্ন

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আজিম উদ্দিন।

আজ মঙ্গলবার (৫ মে ২০২৬) দুপুরে তিনি এ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শফিকুল ইসলামসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ভূমি অফিসের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম ঘুরে দেখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)। সেবা কার্যক্রমের মান, নথিপত্র সংরক্ষণ, ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি ভূমি সেবা সহজীকরণ, জনসেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কমাতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্টদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
পরিদর্শনকালে ভূমি অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করেন। এ পরিদর্শনের মাধ্যমে অফিসের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

 

 


