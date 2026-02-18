ফুলপুরে সেনাবাহিনীর ট্রাক–বাস সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১৫

শেরপুর–ময়মনসিংহ মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর এক সার্জেন্ট ও বাসচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।
আজ বুধবার (১৮ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ১১টার দিকে ফুলপুর পৌরসভার কাড়াহা কাকলি রাইস মিল সংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে।
নিহতরা হলেন—সেনাসদস্য সার্জেন্ট রেজাউল করিম (২৮) ও বাসচালক সাজেদুল বিশু (৩২)। সার্জেন্ট রেজাউল করিম ৮ বেঙ্গল ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাট জেলায়। জানা গেছে, তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র ছয় মাস বাকি ছিল। বাসচালক সাজেদুল বিশুর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার কানাশাখোলা মধ্যপাড়া গ্রামে।
পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, সকালে ইউনিটের সদস্যরা ক্যাম্পের কার্যক্রম শেষে ফুলপুর থেকে ময়মনসিংহে ফেরার পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শেরপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় যানবাহনের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হলে পথে সার্জেন্ট রেজাউল করিম ও বাসচালক সাজেদুল বিশুর মৃত্যু হয়।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন—সার্জেন্ট পান্থ (২৪), শিশু সারা (১১), তুবা (১২), আসিয়া (৬৫), সেকান্দার আলী (৫৫), লুৎফর নাহার (৫০), আকলিমা (২৫), এমদাদুল (৩৮), আব্দুল বাশার (৩৮), ফয়েজউদ্দিন (২৭), আকলিমা (২৯), ফায়ার সার্ভিস কর্মী শাহজাহান (৪০), স্বপ্নীল মিয়া (২৫), মাইনুল হাসান (৫০), হাসানুজ্জামান (৪৮), নাজমুল (৫০)সহ আরও কয়েকজন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা চালান। প্রায় এক ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান জানান, দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।