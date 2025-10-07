ভান্ডারিয়ায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত

“একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো,আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে” এই প্রতিপাদ্য-এ পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ভান্ডারিয়া উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর যৌথ উদ্যোগে দিবস টি উপলক্ষে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আবুল হাসান (অঃদঃ) এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ আজমল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল ওহাব হাওলাদার, সামাজিক সংগঠক এরিক এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাইদুল ইসলাম প্রমুখ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।