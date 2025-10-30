ভান্ডারিয়ায় রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার ২নং নদমুলা-শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপির সাবেক মন্ত্রী মরহুম নুরুল ইসলাম মনজুর বাসভবন সম্মুখে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
নদমুলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ এনামুল হক জোমাদ্দার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন
পিরোজপুর-২ আসনের বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ও ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনির হোসেন আকন, পৌর বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান হাওলাদার, সদস্য সচিব মাসুদ রানা পলাশ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মলাদ জমাদ্দার সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ।
প্রধান অতিথি বলেন, রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নই দেশের সার্বিক পরিবর্তনের পথ দেখাবে। তারা জনগণকে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নদমুলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল মন্নান ফারুক