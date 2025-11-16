ভান্ডারিয়ায় ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপি’র উঠান বৈঠক

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার ৫নং ধাওয়া ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগের উদ্যোগে রবিবার (১৬ নভেম্বর) রাতে ধাওয়া রাজপাশা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
ধাওয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি কাজী আব্দুল কুদ্দুস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর-২ (কাউখালী,ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র দলীয় মনোনীত প্রার্থী, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মলাদ জমাদ্দার, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন পলাশ,ধাওয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুর রশিদ খান, ধাওয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম মোর্শেদ, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ভান্ডারিয়া উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাছুম বিল্লাহ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কে এম জামাল হায়দার।
বৈঠকে বিএনপির নেতাকর্মী ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতি ছিল উৎসাহজনক। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নই দেশের সার্বিক পরিবর্তনের পথ দেখাবে। তারা জনগণকে বিএনপি’র এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। আয়োজনে অংশ নেন ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ ও তৃণমূলের কর্মীরা। বক্তারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।