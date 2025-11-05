মনোনয়ন পেয়ে ভাণ্ডারিয়া দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

পিরোজপুর-২ (ভাণ্ডারিয়া-কাউখালী-নেছারাবাদ) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার পর আজ বুধবার দুপুরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে ভাণ্ডারিয়া বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা, দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও বিএনপি’র মনোনিত প্রার্থী আহমেদ সোহেল মঞ্জুর সুমন।
সভায় বক্তব্য দেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন আকন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য জাকির হোসেন বাচ্চু, পৌর বিএনপি’র আহবায়ক আ. মান্নান হাওলাদার, সদস্য সচিব মাসুদ রানা পলাশ, উপজেলা বিএনপি’র সহ সাধারণ সম্পাদক দোলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম মলাদ জোমাদ্দার, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক টিএম মনোয়ার হোসেন, শ্রমিক দলের সভাপতি ঈমান আলী ফরাজী, সাধারাণ সম্পাদক আল-আমিন মুন্সী, মহিলা দলের সভাপতি পলি সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক শারমিন জাহান, ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক রিয়াজুল ইসলাম শাহীরাজ প্রমূখ।