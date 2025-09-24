ময়মনসিংহ ডিসি গোল্ডকাপে চ্যাম্পিয়ন ঈশ্বরগঞ্জ

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি :
তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর ফাইনালে তারাকান্দা উপজেলাকে ২-০ গোলে নাস্তানাবুদ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা ফুটবল দল। ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩ টা ৪৫ মিনিটে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শুরু হয়। খেলার ১৫ মিনিটের মাথায় দলীয় অধিনায়ক আরিফুল হকের ফ্রি কিক থেকে এটাকিং মিডফিল্ডার বাবু তারাকান্দার জালে বল পাঠিয়ে দলকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৭৮ মিনিটের মাথায় দলের লেফট উইংগার ১৩ নম্বর জার্জি পরিহিত রাব্বুলের কিক থেকে ২-০ গোলের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয় ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা ফুটবল দল।
প্রথমবারের মতো জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ম্যাচে খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মাঠে দর্শকদের মাঝে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। গ্যালারির চারপাশ থেকে ‘ঈশ্বরগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ’ স্লোগানে মুখরিত হয় ময়মনসিংহ শহরের আকাশ-বাতাস। ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের মাঝে পুরস্কার তোলে দেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ, জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম, ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আল-আমিন,ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা রহমান, ঈশ্বরগঞ্জ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শাহ্ নূরল কবির শাহিন,ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মনি প্রমুখ।
খেলায় ম্যাচ সেরা হয়েছেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা ফুটবল দলের এটাকিং মিডফিল্ডার বাবু এবং টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন দলীয় অধিনায়ক আরিফুল হক। চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক আরিফুল হক বলেন,’আমাদের স্বপ্ন ছিল জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপে চ্যাম্পিয়ন হবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এই জয় ঈশ্বরগঞ্জবাসীকে উৎসর্গ করে দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ, টিম ম্যানেজার, উপজেলা প্রশাসন এবং মাঠে উৎসাহ যোগানো দর্শকদের ধন্যবাদ জানান তিনি।
উল্লেখ্য যে, জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলার ১৩টি উপজেলা থেকে ১৩টি দল এবং ময়মনসিংহ সিটির ১টি দলসহ ১৪টি দল অংশগ্রহণ করেছে।