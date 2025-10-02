শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
কাপ্তাই হ্রদে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটিতে শেষ হল দুর্গোৎসব দুর্গাউৎসবে সিঁদুর খেলায় মাতলেন নারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন হয়েছে: আইজিপি কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীতে প্রতিমা বির্সজনের মাধ্যমে শেষ হলো শারদীয় দুর্গা পুজার আনুষ্ঠানিকতা অক্টোবর মাস: স্তন ক্যান্সার সচেতনতার মাস — সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন আনোয়ারায় ইসলামি ফ্রন্টের প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত রাজাপুরে কাঁচা রাস্তায় কচুগাছ লাগিয়ে পাকাকরণের দাবি  রাজাপুরে নতুনদের ভিড়ে অস্তিত্ব সংকটে যুবদলের ত্যাগী নেতারা শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জন রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা: তাৎপর্য ও শিক্ষা কাঁচপুর সেতুতে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন সাতক্ষীরায় দু’দিনে তিন বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, জনমনে আতঙ্ক দারুল আজহার লতিফিয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসায় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সালথায় জাকের পার্টির সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত মন্দিরের রাস্তা করে দিলেন শ্রীপুরের ইউএনও আনোয়ারায় পানিতে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ইন্দোনেশিয়ায় ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প কিশোরগঞ্জে ব্লাড ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত লালমোহনে মৎস্যজীবীদের নিয়ে সচেতনতা সভা মুরাদনগরে মোবাইল কোর্টের অভিযান, নিষিদ্ধ জাল ধ্বংস বন্দরে চোর গ্রেফতার হওয়ায় মিষ্টি বিতরণ  রাজধানীর ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক শতাংশ হারে বাড়ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও ভাতা নবমীতে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির প্রকাশ কাপ্তাই পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে জেলা বিএনপি’র সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু তারেক রহমানের নির্দেশে পথচারীদের জন্য খাবার গ্র্যান্ড ডেব্যুর মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্মোচন হলো টেকনো পোভা ফাইভজি সিরিজ মুকসুদপুরে বিএনপির নেতা প্রবাসী শাহাবুদ্দিন মিয়া পক্ষে বিভিন্ন দূ্র্গাপূজা মণ্ডপে শুভেচ্ছা বিনিময় ও আর্থিক সহায়তা প্রদান থ্যালাসেমিয়া রোগীদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণে ডিজিটাল সেবা উদ্বোধন
/ কলাম

রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা: তাৎপর্য ও শিক্ষা

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর, ২০২৫, ৬:৫৪ অপরাহ্ন

ইসলামের প্রতিটি দিন ও মাসের নিজস্ব মাহাত্ম্য রয়েছে। হিজরি সনের চতুর্থ মাস হলো রবিউস সানি বা রবিউল আখির, যা মুসলিম সমাজে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে এই মাসের দ্বিতীয় জুমা আল্লাহর কাছে প্রিয় ইবাদতের সুযোগ এনে দেয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এই দিনকে “ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম” নামেও ডাকা হয়। এটি মহান ওলি আল্লাহ, গাউসে আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর ওফাত দিবস স্মরণে পালন করা হয়।

শুক্রবারের মর্যাদা

শুক্রবারকে আল্লাহ তায়ালা সপ্তাহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। কুরআনে সূরা জুমা, আয়াত ৯-এ বলা হয়েছে:
“হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:- সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার।শুক্রবারের এই মহত্ত্বের কারণে, রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের জন্য বিশেষ বরকত ও মর্যাদা বহন করে। এদিনের আমল যেমন নেকির সঞ্চার করে, তেমনি ব্যক্তির জীবনে আল্লাহর নিকটতা ও শান্তি প্রদান করে।

রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমায় করণীয় আমল

হাদিস ও কোরআনসূত্রের আলোকে এদিনের আমলগুলোকে সাতটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়:

১. জুমার নামাজ আদায় করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:-যে ব্যক্তি জুমার নামাজে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার সপ্তাহব্যাপী ছোট-ছোট পাপ মাফ করে দেন। এটি নির্দেশ করে যে, জুমার নামাজে অংশগ্রহণ শুধু ফরজ নয়, বরং পাপমুক্তির এক বিশাল সুযোগ। খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তা হৃদয়ে ধারণ করা একটি সুন্নত। হাদিসে আরও এসেছে যে, খুতবার সময় মনোযোগ হারানো মানুষকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। অতএব, মুসলিমদের উচিত এই দিনে ত্বক্তিপূর্ণভাবে নামাজ ও খুতবা অনুসরণ করা।

২. ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায় করা

ফরজ নামাজ ইসলামের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:-যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করে, সে আল্লাহর নিকট সেরা লোকের মর্যাদা পায়।রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা এই ফরজ নামাজে মনোনিবেশ করার জন্য বিশেষ সুযোগ। এ দিনে নিয়মিত নামাজ আদায় করলে ব্যক্তি জীবনের সকল কাজকে ইসলামিক ধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়।

৩. কোরআন তিলাওয়াত

কোরআন তিলাওয়াত সবসময় গুরুত্বপূর্ণ, তবে জুমার দিনে এটি বিশেষ ফজিলত নিয়ে আসে। হাদিসে এসেছে:যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দুই জুমার মধ্যবর্তী সময় আলোকিত করবেন।এটি একটি শক্তিশালী আমল, যা ব্যক্তি ও পরিবারকে বরকত প্রদান করে। মৃত মুসলমানদের জন্য পাঠ করলে তা ইসালে সওয়াব হিসেবে যায়। কোরআন তিলাওয়াতের সময় যে মনোযোগ ও ধারাবাহিকতা থাকে, তা ব্যক্তি জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. দরূদ শরীফ ও ইস্তিগফার

দরূদ শরীফ পাঠ নবীজি (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ। হাদিসে এসেছে:
“যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিনে আমার প্রতি দশটি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ দশটি পাপ মাফ করবেন।একই সঙ্গে ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জরুরি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:পাপ মোচনের জন্য প্রতিদিন তওবাহ ও ইস্তিগফার করো।এই আমল ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক দিককে শক্তিশালী করে।

৫. আছরের পর দোয়া করা

জুমার দিনে আছরের নামাজের পরে এমন একটি সময় আসে, যখন দোয়া কবুল হয়। হাদিসে এসেছে:যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের নামাজের পরে দোয়া করবে, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন।”

এই সময়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করা যেতে পারে:

১. দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণের দোয়া:- রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আজাবান্নার।

২. উত্তম জীবনযাপনের দোয়া:-আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা, ওয়াত তুক্বা, ওয়াল আফাফা, ওয়াল গেনা।

৩. মা-বাবাসহ সকল মুমিনের জন্য দোয়া:-রব্বানাগ-ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।এই দোয়াগুলি আমাদের জীবনে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করার শক্তিশালী মাধ্যম।

৬. গরিব ও দুঃখীদের সাহায্য

হাদিসে এসেছে:-যে ব্যক্তি একজন গরিবকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা এমন একটি দিন, যা দান-সদকা, খাবার বিতরণ ও দরিদ্রদের সহায়তার মাধ্যমে সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন বৃদ্ধি করে। মুসলিমদের উচিত এই দিনে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা।

৭. নেকজনদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে এসেছে:-নেক লোকদের সঙ্গে মিলিত হও, কারণ তারা তোমার ইমানকে বৃদ্ধি করবে।নেক ব্যক্তিদের ধৈর্য, ত্যাগ, তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুসরণ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়ক।

যা করা উচিত নয়

কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফাতেহা বা মাহফিলকে ফরজ বা সুন্নত হিসেবে প্রচলিত করা উচিত নয়।খাস দিনে বিশেষ খাদ্য বা মিষ্টি তৈরি করে এটিকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বানানোও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:-ইবাদত হৃদয় থেকে হবে, বাহ্যিক আচার থেকে নয়।এটি নির্দেশ করে যে, কোনো দিনকে অযথা রীতিনীতির মাধ্যমে বড় ধরণের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বানানো উচিত নয়।

রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমার শিক্ষা

রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগ, ফরজ নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত, দরূদ ও ইস্তিগফার এবং দোয়া করা জীবনের মূল দিক। পাশাপাশি, গরিব ও দুঃখীদের সহায়তা এবং নেকজনদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:-যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসা এবং আমার সুন্নাহ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জীবনে শান্তি ও বরকত দান করবেন।রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের জন্য সেই সুযোগ এনে দেয়। এই দিনে প্রার্থনা, তওবা, কোরআন পাঠ, দরূদ ও দান আমাদের জীবনকে আলোকিত করে এবং উভয় দুনিয়ার কল্যাণ নিশ্চিত করে।

পরিশেষে বলতে চাই,রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের জন্য এক বিশেষ আধ্যাত্মিক সুযোগ, যা আল্লাহর নিকটতা, নেক আমল এবং জীবনের সঠিক পথ অনুসরণের জন্য প্রেরণা যোগায়। এই দিনে জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া, ফরজ নামাজ নিয়মিত আদায়, কোরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমরা আমাদের মন ও হৃদয় আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারি। আছরের পর দোয়া করার সময়ে আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিকের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এছাড়া, গরিব ও দুঃখীদের সাহায্য করা এবং নেকজনদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইসলাম শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার নয়, বরং হৃদয় থেকে আল্লাহভীরু হওয়ার শিক্ষা দেয়। এই দিনে করা প্রতিটি সৎ কাজ আমাদের জীবনে শান্তি, বরকত এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসে।

সুতরাং, রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা কেবল একটি ঐতিহাসিক স্মরণ নয়, এটি আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সকল আমল কবুল করুন, আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং উভয় দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

লেখক,কলাম লেখক ও ইসলাম বিষয়ক গবেষক
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি


এই বিভাগের আরো খবর
অক্টোবর মাস: স্তন ক্যান্সার সচেতনতার মাস — সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন
বিশ্ব হার্ট দিবস: হৃদয়কে ভালোবাসুন, জীবনকে নিরাপদ রাখুন
বিশ্ব পর্যটন দিবস: নীতি বনাম বাস্তবতায় বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনা
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস: তথ্যের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রক্ষা করা জরুরি
রবিউস সানি ১ম জুম’আ: আমল ও ইবাদতের মাহাত্ম্য
বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস : ফার্মাসিস্টদের হাতে স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin