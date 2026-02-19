বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:২০ অপরাহ্ন
/ ময়মনসিংহ

রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ফুলপুরে মোবাইল কোর্ট, ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বাহার উদ্দিন, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)
বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৮:০০ অপরাহ্ন

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে ময়মনসিংহের ফুলপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ফুলপুর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকার ফলের দোকান, ইফতার সামগ্রীর দোকান ও কাঁচাবাজারে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭, ৩৮ ও ৪০ ধারায় ৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৪টি মামলা দায়ের করে মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শফিকুল ইসলাম। এ সময় ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাকওয়া অসহায় সেবা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তপু রায়হান রাব্বি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক বাহার উদ্দিন এবং থানা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানকালে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি দোকানে পণ্যের মূল্যতালিকা সঠিকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। এছাড়া খোলা অবস্থায় খেজুর ও বিভিন্ন ইফতার সামগ্রী অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বিক্রি করা হচ্ছিল। এসব অনিয়মের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক জরিমানা আদায় করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, রমজান মাসকে ঘিরে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি বা অতিরিক্ত মূল্য আদায় করতে না পারে, সেজন্য বাজার মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি সঠিক মূল্যতালিকা প্রদর্শন, বৈধ কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির নির্দেশনা দেন।


