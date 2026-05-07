বৃহস্পতিবার, ০৭ মে ২০২৬, ০৮:১৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
 রাজাপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন—শিক্ষার মানোন্নয়নে একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত অস্তিত্ব সংকটে বিপন্ন ‘বেঙ্গল স্লো লরিস’ পেল কাপ্তাইয়ে অরণ্যে নতুন ঠিকানা নান্দাইলে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা আমতলীতে চাঁদা আদায়কালে শ্রমিকদল সভাপতিসহ দুই চাঁদাবাজ আটক ঝালকাঠিতে সাবেক এমপি আমুর বাসভবনের গেট কেটে বিক্ষোভ সাংবাদিকদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরো অচেতন হতে হবে বিচারপতি একেএম আবদুল হাকিম কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠিত দিনাজপুরে দুদকের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁওয়ে মৎস্যচাষীদের মাঝে অক্সিজেন সরবরাহ যন্ত্র বিতরণ দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজে ডিসিদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে : দুদক সচিব প্রশাসনের মাসিক সভায় হত্যা মামলার আসামিদের উপস্থিতি নিয়ে তোলপাড় বগুড়ায় ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ৭ সদস্য গ্রেফতার করেছে পুলিশ আইইবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রকল্প দুর্নীতি রোধে টাস্কফোর্সের দাবি ঝালকাঠির কীর্ত্তিপাশায় সুজন সরদার নামের এক যুবক গ্রেফতার বন্দরে কুড়িপাড়া খাল পূন: খনন কাজের উদ্বোধন করেন এমপি আবুল কালাম ফুলবাড়ীতে ১৫শ বিঘা বোরো ধান পানির নিচে, জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারের হস্তক্ষেপ চান কৃষক কাউখালীতে পার্টনার ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে নারীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেরপুরে জামিনে মুক্তি পাওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু পাইকগাছায় আঙ্গুর চাষে সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উদ্যমী উদ্যোক্তা “তৈয়েবুর” বগুড়ার মহাস্থানগড়ে ডিবির পৃথক অভিযানে ১১ মাদক কারবারি আটক ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার কুড়িগ্রামে বিএনপির পক্ষে জনমত গঠনে মাঠে মেয়র প্রার্থী আব্দুল আলীম পাইকগাছায় উন্নয়ন প্রকল্পের জায়গা ঘুরে দেখলেন এমপি আবুল কালাম আজাদ ফুলপুরে উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ত্রিশালে ২২ মামলার আসামীসহ দুই ডাকাত গ্রেফতার রাজাপুরে কৃষকদের মাঝে ব্র্যাকের বিনামূল্যে বীজ বিতরণ ঠাকুরগাঁওয়ে বিএডিসি ভুট্টার ক্রপ কাটিং ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আইইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে মিডিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় আগামীকাল মাদারগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু, আহত ৪ মাদক বিরোধী অভিযানে তিন র‌্যাব সদস্যকে কুপিয়ে জখম কিশোরগঞ্জে প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য আটক
/ বরিশাল

 রাজাপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন—শিক্ষার মানোন্নয়নে একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত

মিঠুন চক্রবর্তী - রাজাপুর প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ৭ মে, ২০২৬, ১২:০২ পূর্বাহ্ন

ঝালকাঠীর রাজাপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৫ মে) সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ম্যানেজিং কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তানভীর রশিদ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নতুন উপস্থিতি নীতিমালা চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রথম ঘণ্টা ও বিরতির পরের ঘণ্টায় দুই দফা হাজিরা নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষার্থী মাসে তিন দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকসহ উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে হবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা জোরদার করতে শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের প্রবেশ ও বহির্গমন বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকির জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রক্টোরিয়াল টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. মাহবুব মোর্শেদ, সদস্য হিসেবে রয়েছেন মো. নাঈমুর রহমান ও মো. সাজিদ খান। এ টিমের কার্যক্রম তদারকি করবেন সভাপতি তানভীর রশিদ ও প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম।

বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের লক্ষ্যে তিন সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক মো. মাহবুব মোর্শেদ, সদস্য হিসেবে রয়েছেন শহিদুল ইসলাম গাজী ও বিলাল হোসেন।

শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি উপজেলাব্যাপী টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ক্রীড়া দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একজন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক সূর্যকান্ত মন্ডল। সদস্য হিসেবে রয়েছেন মুক্তি ফৌজদার, মো. আসাদুজ্জামান খান, হাফিজা আক্তার ও শিল্পী রানী মন্ডল।

শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে আধুনিক পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে নির্মাণ করা হবে।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যাফেটেরিয়া স্থাপন এবং টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্ট কাউন্সিল (টিএসসি) গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনজন শিক্ষককে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (B.Ed) কোর্সে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২০২৬ সালে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রাথমিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিদ্যালয় সংলগ্ন দেয়াল রং করার উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের শেষে সভাপতি তানভীর রশিদ বলেন, “শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে চলতি মাসেই একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হবে।”

উল্লেখ্য, পরিচালনা পর্ষদের এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হলে বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।


এই বিভাগের আরো খবর
আমতলীতে চাঁদা আদায়কালে শ্রমিকদল সভাপতিসহ দুই চাঁদাবাজ আটক
ঝালকাঠিতে সাবেক এমপি আমুর বাসভবনের গেট কেটে বিক্ষোভ
ঝালকাঠির কীর্ত্তিপাশায় সুজন সরদার নামের এক যুবক গ্রেফতার
রাজাপুরে কৃষকদের মাঝে ব্র্যাকের বিনামূল্যে বীজ বিতরণ
পটুয়াখালীতে প্রাথমিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
রাজাপুরে অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin