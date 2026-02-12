শেরপুরে দুই আসনে নির্বিঘ্ন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে

শেরপুরের দুইটি সংসদীয় আসনে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটের শুরু থেকেই কেন্দ্রগুলোতে ছিল শান্ত পরিবেশ। সকাল ১০ টা পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
শেরপুর-১ (সদর) ও শেরপুর-২ (নকলা–নালিতাবাড়ী) আসনের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটাররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। নারী ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য।
ভোটের নিরাপত্তায় জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের পাশাপাশি র্যাব ও বিজিবির টহল টিম মোতায়েন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার তরফদার মাহমুদুর রহমান বলেন, “ভোটগ্রহণ শুরু থেকে শান্তিপূর্ণ রয়েছে। কোথাও কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। আমরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি।”
জেলা পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল ইসলাম বলেন, “নির্বাচনী নিরাপত্তায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
সদর উপজেলার দিঘারপাড় সরকারী বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা আফসর আলী বলেন, “নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছি। পরিবেশ ভালো এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে আমরা স্বস্তি পাচ্ছি।”
নকলা উপজেলার একটি কেন্দ্রে ভোটার মতিউর রহমান বলেন, “শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিচ্ছি। কোথাও কোনো বাধা নেই।”
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শেরপুর-১ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৫০ হাজার ৪৮৯ জন ও ভোটকেন্দ্র ১৪৫টি। আর শেরপুর-২ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৪০ হাজার ৩৫ জন ও ভোটকেন্দ্র ১৫৪টি।