রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০২:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
শেরপুরে সাবেক ব্যাংক কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার উৎপাদনে শতভাগ সক্ষমতা না থাকার পরেও প্যারেন্ট স্টক আমদানিতে শর্তারোপ, উদ্বেগ পোল্ট্রি শিল্পে দোকান চুরির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় অপমান সইতে না পেরে পাহারাদারের আত্মহত্যা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে হারানোর অভিযোগ আমিনুল হকের নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ সোমবার ফরিদপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় দেশীয় অস্ত্রসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী ডা.শফিকুর ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারেক রহমান চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতের অঙ্গীকার বিএনপির মুন্সীগঞ্জ-৩ আসন: ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থককে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি,গ্রেপ্তার নেই মন্ত্রীসভার শপথ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে আনন্দে ভাসছে নওগাঁ, মন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান ফজলে হুদা বাবুলকে ‎নবনির্বাচিত সংসদ অধ্যাপক নজরুল মন্ডলের সাথে জামায়াত নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ আমি শেরপুরের সাড়ে ৪ লাখ ভোটারের এমপি : নবনির্বাচিত এমপি রাশেদুল ইসলাম ইমাদ এরশাদকে সাউথ কোরিয়ান স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান চট্টগ্রাম -৮ আসনের জামায়াত প্রার্থীর সাথে বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর সাক্ষাৎ ঝালকাঠিতে নবনির্বাচিত এমপি ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে ফুলেল শুভেচ্ছা মুন্সীগঞ্জে জসিম হত্যাকাণ্ড পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে: সেনাবাহিনী পাইকগাছায় নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ প্রার্থীর মতবিনিময় শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি হলেন মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপি  বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির দোয়া ও মিলাদ মাহফিল সালথায় সংঘর্ষ জিরো টলারেন্স: শক্ত অবস্থানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনআস্থার শীর্ষে ওয়ারেছ আলী মামুন, মন্ত্রীত্বের দাবি জেলাবাসীর আনোয়ারায় গভীর রাতে দুই পরিবারের তিন গরু চুরি, ক্ষতি প্রায় ৯ লাখ টাকা আনোয়ারায় ফুলেল শুভেচ্ছা ও মতবিনিময়: এমপি সরওয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাক্ষাৎ রক্তিম শিমুলে বসন্তের মাতন: যাদুকাটা তীরে পর্যটকের জনসমুদ্র খুলনা-৬ আসনে জামায়াত প্রার্থী মাও: আবুল কালাম আজাদ বিজয়ী যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন বা দেননি, সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন : নবনির্বাচিত এমপি অধ্যক্ষ মশিউর ফরিদপুরে ভয়াবহ সংঘর্ষে আহত-২০, বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় এবং ২ লক্ষ মা ও বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা: আব্দুল হাই সরকার বীর প্রতীক বিয়ের দাওয়াতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: দিরাইয়ে নিহত ১
/ ময়মনসিংহ

শেরপুরে সাবেক ব্যাংক কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার

অনলাইন ডেস্ক :
রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ১২:৪২ অপরাহ্ন

শেরপুর সদর উপজেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের সুলতানপুর মধ্যপাড়া এলাকায় সৈয়দ হুমায়ুন কবির বাবু (৬৪) নামে এক ব্যাক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন ওই সাবেক কৃষি ব্যাংক কর্মচারীর লাশ একটি গাছে রশিতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দেয়। ধারণা করা হচ্ছে গত রাতে তিনি গাছে চড়ে রশিতে গলায় ফাঁস দেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহেল রানা।
তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন হুমায়ূন কবির বাবু পারিবারিক কলহের জেরে মানসিক ভাবে চাপে ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে এ কারণেই তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।


এই বিভাগের আরো খবর
আমি শেরপুরের সাড়ে ৪ লাখ ভোটারের এমপি : নবনির্বাচিত এমপি রাশেদুল ইসলাম
শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি হলেন মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপি 
জনআস্থার শীর্ষে ওয়ারেছ আলী মামুন, মন্ত্রীত্বের দাবি জেলাবাসীর
জামালপুরের ৫টি আসনে বিএনপির বিজয়
ময়মনসিংহের ১১ আসনের ৮টি বিএনপি দুটি ১১দল ও স্বতন্ত্র একটিতে জয়লাভ
শেরপুর ১ আসনে জামায়াত, ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin