সরিষাবাড়ীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি)উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ তাসনিমুজ্জামন মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ী উপজেলা ভূমি সহকারী কর্মকর্তা লিজা রিছিল, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আজিম উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি গোলাম রব্বানী লিকু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম পিন্টু, সরিষাবাড়ী অনার্স কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আমিমুল এহসান শাহীন, কৃষি কর্মকর্তা অনুপ সিংহ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ দেবাশীষ রাজবংশী, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ ছানোয়ার হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শওকত জামিল, সমাজসেবা কর্মকর্তা মদন গোপাল, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শায়লা পারভীন,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মজিদ, খাদ্য কর্মকর্তা শামছুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগন ও সাংবাদিকবৃন্দ।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা সুপারভাইজার মোঃ রুহুল আমিন বেগ।
উক্ত সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।