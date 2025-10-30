অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, নবীগঞ্জে বেকারিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার বাংলা বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ, মেয়াদোত্তীর্ণ তেল এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের দায়ে “বি বাড়িয়া বেকারী”কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে মোবাইল কোর্ট।
আজ (৩০ অক্টোবর ২০২৫) দুপুরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যয় হাশেমের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ শাস্তি দেওয়া হয়।
অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, বেকারিটিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। এছাড়া ফুড গ্রেড কালারের পরিবর্তে ইন্ডাস্ট্রি গ্রেড কালার, মেয়াদোত্তীর্ণ তেল এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক এ্যামোনিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছিল।
এ অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী “বি বাড়িয়া বেকারী”-র মালিক হামদু মিয়াকে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়, যা ঘটনাস্থলেই আদায় করা হয়।
অভিযান শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যয় হাশেম বলেন, জনস্বার্থে এমন অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে। খাদ্যের মান নষ্টকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।
তিনি আরও জানান, নবীগঞ্জ উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।