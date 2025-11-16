গোয়াইনঘাট গহড়া গ্রামে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের নবান্ন উৎসব উদযাপন

গোয়াইনঘাট গহড়া গ্রামে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের নবান্ন উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দ উল্লাস আর উচ্ছ্বাসে থালা বাটি হাতে নিয়ে নবান্ন উৎসব উদযাপনের তবারক (শিন্নি) খেতে মসজিদ প্রাঙ্গনে হাজির সবাই।শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ সবাই এক কাতারে। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা বংশপরম্পরায় পালন করা গহড়া গ্রামের ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনের প্রতীক হেমন্তের ঋতুতে ধান্য ফসল ঘরে তোলার সময় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের বাৎসরিক সিন্নি।
প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গোয়াইনঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের গহড়া গ্রামে গতকাল শনিবার ১৫ নভেম্বর বাৎসরিক শিন্নির মধ্য দিয়ে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। অনেকাংশে বিলুপ্তপ্রায় এই অনুষ্ঠানটি পালন করে ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকের দৃষ্টান্ত গহড়া গ্রাম। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত গহড়া গ্রামের নবান্ন উৎসব। দিগন্ত জোড়া হলুদ ফসলের সোনালী ধানের শীষে কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি,নবান্ন উৎসবে কৃষকের মিতালি।
গহড়া গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক রোটারিয়ান এম এ রহিম বলেন,এই ঐতিহ্য আমাদের ব্রিটিশ আমল ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। বিশেষ করে হেমন্তকালে ধান্য ফসল ঘরে ঘরে তোলার সময় হলে গ্রামবাসী এই আয়োজন করা থাকেন।যাতে করে প্রাকৃতিক বালা মুসিবত থেকে ফসল রক্ষা পায় এবং কৃষকরা তাদের স্বপ্ন ফসল সুন্দরভাবে ঘরে তুলতে পারেন।পাশাপাশি এতে করে গ্রামের ঐতিহ্য ভ্রাতিত্ববোদ সম্প্রীতির বন্ধনের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।
তারা বলেন, এই দিনটা শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ সবার মাঝে আনন্দ উল্লাস উচ্ছাস বিরাজমান থাকে। তাই ঐদিনটি গ্রামের প্রত্যেকের জন্য ঐতিহ্যের একটি দিন। যা মিলাদ দোয়া ও শিন্নি বিতরনের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখা হয়। গ্রামের ঐক্যের বন্ধন অটুট রাখতে সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে মহান রবের কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন। একি সাথে মাঠে বসে শিন্নি খাওয়া এবং ঘরে ঘরে শিন্নি পাঠানোর মধ্য দিয়ে আত্বতৃপ্ত বোধ করেন।