মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
পাওয়ার গ্রিড ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত ধানের শীষে ভোট দিতে বাঁধা দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টায় গৃহবধূর পাশে এমপি শাহেআলম চট্টগ্রাম -১৫ নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ সমর্থকের বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ গাজীপুরে শিক্ষকদের ফুটবলে হায়দার’স হেকটরর্স চ্যাম্পিয়ন গ্রামগঞ্জ থেকে প্রায় বিলুপ্তির পথে রক্তলাল শিমুল ফুলের গাছ মুকসুদপুরে থানা, এসিল্যান্ড ও ইউনিয়ন পরিষদ ঘুরে দেখলেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁওয়ে আসামি ধরতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে এএসআইয়ের মৃত্যূ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন নবনির্বাচিত সাংসদ ড. জালাল উদ্দিন কমিউনিটি ব্যাংকের সঙ্গে টাইগার নিউ এনার্জি ও এক্সপার্ট সলিউশনস লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষর কিশোরগঞ্জে পলাতক আসামী আটক কিশোরগঞ্জে পুলিশের কল্যাণ সভা ক্রেস্ট প্রদান জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে এনসিপি মতলব উত্তরে ছেংগারচর দারুচ্ছুন্নাত ছালেহিয়া মফিজুল ইসলাম দ্বীনিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ রাজারহাটে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এসওএসের নাটিকা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন মাহে রমজানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সকলকে সচেতনতার আহবান ডাঃ লিটন এমপিকে স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে উষ্ণ অভ্যর্থনা বিরোধী দল থেকে যারা আসতে পারেন ডেপুটি স্পিকার ও হুইপ পদে পটুয়াখালীতে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খুলে নেতাকর্মীদের স্লোগান নান্দাইল আসন থেকে ইয়াসের খান চৌধুরীকে মন্ত্রীত্ব প্রদানের দাবী এলাকাবাসীর শেরপুরে জব্দকৃত বালু বিক্রি করলেন চেয়ারম্যান ফিরোজ খান নুন একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে অপোর ‘২১-এর চেতনায় ২১ টাকায় ফোন’ ক্যাম্পেইন চালু ঘাটাইলে দেবরের লাথির আঘাতে ভাবি নিহত গাছে গাছে কাঁঠালের মুচিতে ভরপুর ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খানের বিজয় ঠেকাতে পারেনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা ঝালকাঠি জেলা পুলিশের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৬’র উদ্বোধন শরণখোলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুল আলীমের মতবিনিময় সভা বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অভিনন্দন সরিষাবাড়ীতে সকল কেন্দ্রেই বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম ঝিনাইগাতীতে অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন: ৫ জনকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ডা. শফিকুরের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান
/ রংপুর

গ্রামগঞ্জ থেকে প্রায় বিলুপ্তির পথে রক্তলাল শিমুল ফুলের গাছ

মশিয়ার রহমান, জলঢাকা (নীলফামারী)
সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৯:০১ অপরাহ্ন

একসময় রক্তলাল শিমুল ফুলের ছড়াছড়ি ছিলো জলঢাকা উপজেলা তথা পুরো বাংলাদেশেই। শীতের বিদায় লগ্নে শিমুল ফুলের পাঁপড়িতে রঙিন হয়ে উঠতো প্রকৃতি।

জানান দিতো ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের কথা। গ্রাম বাংলার সে রূপটি যেনো ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে। এখন দেশে অনেক ফুলের দেখা মিললেও চোখে পড়েনা সেই চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের শিমুল ফুল। বছর দশেক আগেও জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে বা রাস্তার পাশে শিমুল গাছ দেখা যেতো। কিন্তু এখন তেমন একটা চোখে পড়ে না। কেটে ফেলা আর বীজ বপন না করায় শিমুল গাছের অস্তিত্বই এখন হুমকির মুখে। ব্যাপক হারে কমে গেছে এ গাছটি। বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে-অকারণে কেটে ফেলছে। হয়তো বা আগামি ১০ বছরে নতুন প্রজন্ম গাছটিকে বাস্তবে একেবারেই হারাবে।
শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের উপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করতো। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সংকটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।
শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল। চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সাথে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। অন্যান্য গাছের মত এ গাছ কেউ শখ করে লাগায় না। নেওয়া হয়না কোন যত্ন। অযত্ন আর অনাদরে প্রাকৃতিকভাবেই গাছ বেড়ে ওঠে।
শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব। প্রাকৃতিক ভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজগুণ। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা এখনো নানা রোগের চিকিৎসায় এ গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে।
বীজ ও কান্ডের মাধ্যমে এর বংশবিস্তার হয়। রোপণের ৫-৬ বছরের মধ্যে শিমুল গাছে ফুল ফোটে। ৬০ থেকে ৮০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সেই তুলনায় বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে শিমুল গাছ একশত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।
উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে এবং বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক সময় এ উপজেলায় ব্যাপক হারে শিমুলগাছ দেখা যেতো। কিন্তু এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। অপরিকল্পিত ভাবে কেটে ফেলার কারণে শিমুল গাছের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। বসন্তের আগমনকে মনে করিয়ে দিত শিমুল গাছ। শিমুল গাছের ডালে ডালে লাল ফুল যেন প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলতো। কিন্তু শিমুল গাছ কেটে ফেলার কারণে প্রকৃতি যেনো তার রূপ হারিয়ে ফেলছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যেন ভাটা পড়ছে। প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুললে ব্যাপকভাবে আমাদের শিমুল গাছের চারা রোপণ করা উচিত।
বিশিষ্ট সমাজসেবক নজরুল ইসলাম বলেন, শিমুলের গাছ আপনা আপনি জন্ম নেয়। কিন্তু জায়গার প্রয়োজনে শিমুল গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। শিমুল গাছ না রোপণের ফলে আমরা বসন্তের সুষমা হারাচ্ছি। শিমুল গাছ রোপণ করা প্রয়োজন। এতে পরিবেশ বিশুদ্ধ হবে। প্রাকৃতিকভাবে আমরা শিমুল গাছ থেকে তুলা পেয়ে থাকি। কিন্তু গাছ না থাকার কারণে আমরা কৃত্রিম তুলা ব্যবহার করে থাকি। প্রকৃতিকে বাঁচাতে সকলের শিমুল গাছ রোপণ করা উচিত। এতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বাঁচবে।


এই বিভাগের আরো খবর
ঠাকুরগাঁওয়ে আসামি ধরতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে এএসআইয়ের মৃত্যূ
রাজারহাটে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এসওএসের নাটিকা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন
গাছে গাছে কাঁঠালের মুচিতে ভরপুর
মানবিকসহযোগিতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবনির্বাচিত এমপিকে সংবর্ধনা
জনতার প্রিয় নেতা কুড়িগ্রাম পৌরসভার সাবেক সফল মেয়র আবু বকর সিদ্দিক
৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় এবং ২ লক্ষ মা ও বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা: আব্দুল হাই সরকার বীর প্রতীক

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin