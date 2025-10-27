জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের দাবিতে সাতক্ষীরা জামায়াতের বিক্ষোভ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক আদেশ জারি ও নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সাতক্ষীরা জামায়াত।
দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেব আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকাল পনে ৫টায় সাতক্ষীরা শহীদ আব্দুর রাজ্জাক থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলের নের্তৃত্বদেন সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল। মিছিলটি পাকাপুলের মোড় হয়ে নিউমার্কেট চত্ত্বর, খুলনারোড মোড়, নারকেলতলা মোড় হয়ে আবারও শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে এসে শেষ সন্ধা সাড়ে ৫টায় মিছিলটি শেষ হয়।
এর আগে বিকাল সাড়ে ৩টায় একই স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জামায়াতের আমীর উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুলের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী মাওলানা আজিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা অফিস সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল আমিন, শহর জামায়াতের আমির জাহিদুল ইসলাম, সদর জামায়াতের আমির মাওলানা মশারফ হোসেন, শহর সেক্রেটারী খোরশেদ আলম, সদর সেক্রেটারী মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রমুখ।