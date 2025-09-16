তালায় দূর্গা পূজা উদযাপনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

তালায় আসন্ন শারদীয় দূর্গাপূজা পূজা নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিতকরণে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে তালা শিল্পকলা একাডেমি হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রাণী সরকার।
সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাহাত খান, তালা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মাইন উদ্দীন, পাটকেলঘাটা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীনুর রহমান,সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আলহাজ¦ ডাঃ মাহমুদুল হক, পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মৃণাল কান্তি রায়, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন, জালালপুর ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা এম. মফিদুল হক লিটু, ইসলামকাটি ইউপি চেয়ারম্যান জামায়াতে নেতা অধ্যাপক গোলাম ফারুক,ধানদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম তালা সদর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক নারায়ন মজুমদার, খলিশখালী ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাবীর হোসেন, খেশরা ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম লাল্টু, উপজেলা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সভাপতি বাবু অমল দত্ত,সাধারণ সম্পাদক সরজিৎ দত্ত প্রমুখ। সভায় ১২ টি ইউনিয়ন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ স্থানীয় সমস্যাবলি তুলে ধরে সমাধানের প্রস্তাবনা দেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আসন্ন শারদীয় দূর্গাপূজা উৎসবকে সফল ও উৎসবমুখর করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানানোর পাশাপাশি প্রতিটি মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখা,পূজাস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা জোরদার করা, বিদ্যুতের বিকল্প জেনারেটর ব্যবস্থা রাখা, নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেসকল পূজা মন্ডপ পানিতে প্লাবিত হয়ে আছে সেসকল পূজা মন্ডপ গুলো সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানগনকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া তালা উপজেলার ১৯৬টি পূজামণ্ডপের অনুকূলে সরকারিভাবে ৫০০ কেজি করে মোট ৯৮ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা অবহিত করা হয়।