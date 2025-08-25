ত্বকের বলিরেখা কমাতে ফলের রস

ঢাকাপ্রতিদিন লাইফস্টাইল ডেস্ক : ফল শরীরের জন্য উপকারী এটা সবারই জানা। নিয়মিত ফল খেলে ত্বকও ভালো থাকে। তবে শুধু খেলেই নয়, মুখে মাখলেও, ত্বকের নানা সমস্যা দূর হয়। যাদের ত্বক খুব শুষ্ক কিংবা অল্প বয়সেই মুখে বলিরেখা পড়ছে, তাদের জন্য ফলের রসের ফেসপ্য়াক বা ফেসিয়াল দারুণ উপকারী। কোন ফল দিয়ে, কীভাবে ফেসিয়াল করবেন তা জানা থাকলে ভালো। তবে কারও যদি কোনও ফলে অ্য়ালার্জি থাকে তাহলে কিন্তু ভুলেও সেই ফল ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে উপকারের তুলনায় ক্ষতিই বেশি হবে।
কিছু পরিমাণ বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে একটা ফেসমাস্ক তৈরি করুন। সপ্তাতে অন্তত, দুবার এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে।
কলার মধ্যে থাকে ভিটামিন কে, সি, ই ও ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। একটা কলা চটকে নিয়ে মুখে মেখে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। এতে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে।
পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। শীতকালে ত্বকের লাবণ্য বাড়াতে দুই দিন পর পর কমলালেবুর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগাতে পারেন।
