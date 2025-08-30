‘দেনা পাওনা’ দিয়ে রুপালি পর্দায় প্রভার অভিষেক

ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ অবলম্বনে সিনেমা নির্মাণ করছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। এই সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় নাম লেখালেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা।
এর আগে বেশ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রভা। তবে এবার সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ‘দেনা পাওনা’ দিয়েই হচ্ছে তার রুপালি পর্দায় অভিষেক।
আজ (৩০ আগস্ট) রাজধানীর অদূরে সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নেন প্রভা। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন ইমন। পরিচালক জানিয়েছেন, দ্বিতীয় লট থেকে যোগ দেবেন ইমন।
গল্পে ইমনকে দেখা যাবে কলকাতায় কর্মরত এক ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে, যিনি জমিদার পরিবারের সন্তান। আর প্রভা অভিনয় করছেন গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরুপমার ভূমিকায়। বিয়ের পণ দিতে না পারায় নিরুপমার বাবার আত্মহত্যা এবং এর পরবর্তী করুণ পরিণতি ঘিরেই এগোবে সিনেমার কাহিনি।
প্রভা বলেন, “এর আগেও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। এমনও হয়েছে, সব কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর শুটিংয়ের আগের দিন বাদ পড়েছি এবং পারিবারিক কারণেও করতে পারিনি। অনেক দিন আগেই এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তবে আগেভাগে জানাতে চাইনি পলিটিক্সের ভয়ে। যে কারণে শুটিংয়ে অংশ নিয়ে সুখবরটি সবার সঙ্গে ভাগ করলাম।’’
মিরন মহিউদ্দিনের চিত্রনাট্যে নির্মিত এ সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, অনন্ত হিরা, ইরা শিকদার, তানিন সুবাহ, সুমনা সোমা, রিপা, অভি ও সাব্বির।
