উৎপাদনে শতভাগ সক্ষমতা না থাকার পরেও প্যারেন্ট স্টক আমদানিতে শর্তারোপ, উদ্বেগ পোল্ট্রি শিল্পে দোকান চুরির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় অপমান সইতে না পেরে পাহারাদারের আত্মহত্যা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে হারানোর অভিযোগ আমিনুল হকের নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ সোমবার ফরিদপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় দেশীয় অস্ত্রসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী ডা.শফিকুর ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারেক রহমান চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতের অঙ্গীকার বিএনপির মুন্সীগঞ্জ-৩ আসন: ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থককে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি,গ্রেপ্তার নেই মন্ত্রীসভার শপথ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে আনন্দে ভাসছে নওগাঁ, মন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান ফজলে হুদা বাবুলকে ‎নবনির্বাচিত সংসদ অধ্যাপক নজরুল মন্ডলের সাথে জামায়াত নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ আমি শেরপুরের সাড়ে ৪ লাখ ভোটারের এমপি : নবনির্বাচিত এমপি রাশেদুল ইসলাম ইমাদ এরশাদকে সাউথ কোরিয়ান স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান চট্টগ্রাম -৮ আসনের জামায়াত প্রার্থীর সাথে বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর সাক্ষাৎ ঝালকাঠিতে নবনির্বাচিত এমপি ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে ফুলেল শুভেচ্ছা মুন্সীগঞ্জে জসিম হত্যাকাণ্ড পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে: সেনাবাহিনী পাইকগাছায় নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ প্রার্থীর মতবিনিময় শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি হলেন মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপি  বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির দোয়া ও মিলাদ মাহফিল সালথায় সংঘর্ষ জিরো টলারেন্স: শক্ত অবস্থানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনআস্থার শীর্ষে ওয়ারেছ আলী মামুন, মন্ত্রীত্বের দাবি জেলাবাসীর আনোয়ারায় গভীর রাতে দুই পরিবারের তিন গরু চুরি, ক্ষতি প্রায় ৯ লাখ টাকা আনোয়ারায় ফুলেল শুভেচ্ছা ও মতবিনিময়: এমপি সরওয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাক্ষাৎ রক্তিম শিমুলে বসন্তের মাতন: যাদুকাটা তীরে পর্যটকের জনসমুদ্র খুলনা-৬ আসনে জামায়াত প্রার্থী মাও: আবুল কালাম আজাদ বিজয়ী যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন বা দেননি, সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন : নবনির্বাচিত এমপি অধ্যক্ষ মশিউর ফরিদপুরে ভয়াবহ সংঘর্ষে আহত-২০, বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় এবং ২ লক্ষ মা ও বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা: আব্দুল হাই সরকার বীর প্রতীক বিয়ের দাওয়াতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: দিরাইয়ে নিহত ১ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই শেষে বিএনপির মান্নান বিজয়ী
দোকান চুরির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় অপমান সইতে না পেরে পাহারাদারের আত্মহত্যা

‎সালথা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি
শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ১০:১০ অপরাহ্ন

ফরিদপুরের সালথায় বাজারে দোকান চুরির ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি করায় অপমান সহ্য করতে না পেরে ওহিদুল ইসলাম (৩০) নামে এক পাহারাদারের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। ‎শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

নিহত ওহিদুল ইসলাম উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের মৃত নজরুল শেখের ছেলে। তিনি পাঁচ বছর বয়সী এক কন্যা ও চার মাস বয়সী জমজ দুই পুত্র সন্তানের জনক।

এর আগে শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বাজারে শালিশ চলাকালে তিনি বিষপান করেন বলে বাজার কমিটি ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

‎নিহতের স্ত্রী জোস্না বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, তার স্বামী বড়দিয়া বাজারে নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পর থেকেই তিনি উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তেজিত হয়ে বলতেন, কথা বলিস না, মাথা ঠিক নাই। পরে তিনি জানান, তার ডিউটি শেষে বাজারে চুরি হয়েছে এবং এ ঘটনার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, জরিমানা দেবো কোথা থেকে? শরমের চেয়ে মরণ ভালো।

‎জোস্না বেগম আরও জানান, নির্বাচনের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি শালিশ বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, যারা ডিউটিতে ছিলেন তারা ভাগাভাগি করে ক্ষতিপূরণ দেবেন। শালিশে স্বামী কিছু সময় নিয়ে সরে যান। পরে ফিরে এসে তিন সন্তানের কথা উল্লেখ করে বলেন, চুরির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। এ কথা বলেই তিনি ঢলে পড়েন মাটিতে। উপস্থিত লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

‎বাজার কমিটির সভাপতি আবু মেম্বার বলেন, আজাদ মোল্লা ইলিয়াস বাজারে টাকা উঠায় ওরা আমাকে বলো যে দেলোয়ার ঘরটা চুরি হয়েছে আমাদের একটু বসা লাগবে। আমি বলি এই মুহুর্তে না নির্বাচনের পরের দিন মাগরিবের সময় বসবো। এরপর গতকাল শুক্রবার আমরা বসি। জবানবন্দি নেয়ার সময় দেলোয়ার বলেন, ঘরের পিছনে টিন কেটে আমার ঘর চুরি হয়েছে। তখন আমি পাহাদারদের বলি যদি চুরিই হয় তাহলে তোদের কেনো রাখা হয়েছ? আমি বলি এসব জানিনা। আমি শুধু এই বাজারের সভাপতি। তখন দোকানদারা ওদের দুই দিন সময় দেয়। আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা মাল চুরি হয়েছে, ওকে কোনো অপবাদ দেয়া হয়নি, ওকে সময় দেওয়া হয়েছিলো চোর ধরার জন্য। ইলিয়াস ও আজাদ প্রেসার দিয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

‎বাজারে টাকা উঠানোর দায়িত্বে থাকা আজাদ মোল্যা জানান, বাজারে দুইজন পাহারাদার হিসেবে তারা মাসে ২৪ হাজার টাকা বেতন পান। নির্বাচনের আগে এক রাতে পেছন দিক দিয়ে টিন কেটে প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়। বিষয়টি বাজার সভাপতি আবু মেম্বারকে জানানো হলে শুক্রবার মাগরিবের পর বৈঠকে তিনি পাহারাদারদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। সভাপতি জানান, চোর ধরা না গেলে চুরি হওয়া সব মালামালের দাম পাহারাদারদের পরিশোধ করতে হবে। এ সময় অপর পাহারাদার ওহিদ তার তিন সন্তানের কথা বলে কসম কাটে মাটিতে ঢলে পড়েন।

‎গট্টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান লাভলু বলেন, আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। বাজারে একটি ভ্যানগাড়ির পার্টেস দোকানে চুরির অভিযোগ ওঠে। তখন পাহারাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। আবু মেম্বার বলেন, চোর ধরতে না পারলে পাহারাদার রেখে লাভ কী। পাহারাদার এক মিনিটের সময়ে নিয়ে যায় এবং দুই মিনিটের মধ্যেই সে ঢলে পড়ে। আমরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে পাঠাই। পরে জানতে পারি সে বিকালে মারা গেছে।

‎সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাুর রহমান খান জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

