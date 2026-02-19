দ্রব্যমুল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সালথায় ভ্রাম্যমান আদালতের বাজার মনিটরিং

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমুল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফরিদপুরের সালথায় বাজার মনিটরিং করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ( ১৯ ফেব্রুয়ারী) বিকালে সালথা সদর বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মামুন সরকার। এ সময় চার ব্যবসায়ীকে জরিমান করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মামুন সরকার বলেন, আজ বৃহস্পতিবার বিকালে সালথা উপজেলা সদর বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী চার জনকে চারটি মামলায় ৩ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। বাজারে দ্রব্যমুল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।