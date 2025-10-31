ধানের শীষ বিজয়ী হলে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে কোম্পানীগঞ্জে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উপস্থাপিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি হবে। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী হলে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী করতে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের এখন থেকেই মাঠে নামতে হবে। ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের পাশে থেকে ধানের শীষের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে।
তিনি শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়নে ৭, ৮,ও ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় হায়দরী বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামোর ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ পরবর্তী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ পরবর্তী পথসভায় দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
৭ নংওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইনজাদ মিয়ার সভাপতিত্বে, সাবেক কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদল নেতা আজিজুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়ন বিএনপি সাবেক আহবায়ক উস্তার আলী, ইউনিয়ন বিএনপির উপদেষ্টা সুরকুম আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি আইন উল্যাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সদস্য আশরাফ আলী, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক এমদাদুর রহমান ইনজাদ, রাইসুল ইসলাম রাজন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সদস্য মাসুদ রানা, দেলোয়ার, বুরহান উদ্দিন সাদ্দাম, ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জলাল উদ্দিন,ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কবির উদ্দিন ও আজিজুল ইসলাম প্রমুখ।