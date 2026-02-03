 নগরকান্দার  কদমতলীতে শামা ওবায়েদ এর সমর্থনে উঠান বৈঠক

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ইঞ্জিনিয়ার আক্কাছ আলী রবিন এর আয়োজনে এবং তালম ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম মেম্বারের সভাপতিত্বে ধানের শীষের সমর্থনে নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার রাত ৯ টায় নগরকান্দা উপজেলার কদমতলী গ্রামে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ।বক্তব্য রাখেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি আশরাফ আলী মুন্সী,ঢাকা মহানগর উযুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আবুল হাসান টিটু, তালমা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফিরোজ খান,গট্রি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান লাবলু, বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান খায়রুল, ইদ্রিস আলী মাতুব্বর,জাউল সরদার প্রমুখ। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে উঠান বৈঠকটি জনসভায় রুপান্তরিত হয়।