বুধবার, ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৬:০৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
ঘাটাইলে ৯ম পে-স্কেলের দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ বগুড়ার শিবগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমিটি গঠন  নগরকান্দার  কদমতলীতে শামা ওবায়েদ এর সমর্থনে উঠান বৈঠক সোনাতলায় গণঅধিকার পরিষদ থেকে পৌর ও ২ ইউনিয়ন কমিটির ৮২ নেতাকর্মীর পদত্যাগ ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাপ্তাইয়ে তথ্য অফিসের উঠান বৈঠক সুনামগঞ্জে ৯ম পে-স্কেল প্রজ্ঞাপনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ র‍্যাবের নতুন নাম এসআইএফ কৃষি ব্যাংকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত মুরাদনগরে ধানের শীষের পক্ষে সাবেক সেনাসদস্যদের সংহতি সালথায় আইনশৃঙ্খলা সমূন্নত রাখতে যৌথ বাহিনীর ব্যাপক মহড়া শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এমপ্লয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (DWEAB)-এর তীব্র প্রতিবাদ ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দিলে সেনাবাহিনী আ্যকশন নেবে : সেনাপ্রধান শেরপুর ২ (নালিতাবাড়ী– নকলা) আসনে জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন জামায়াত প্রার্থী কিবরিয়া ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজারহাটে ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পবিত্র শবে বরাত আজ জামায়াত আমিরের বিতর্কিত পোস্ট: চবিতে ‘নারী শক্তির জয় হোক’ স্লোগানে শিক্ষার্থীদের ঝাড়ু মিছিল ও বিক্ষোভ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশে শান্তি সম্ভব নয় চরমোনাই পীর লোহাগাড়ায় নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন,দায়ে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত ২ জনকে ১৬০০০ টাকা জরিমানা  আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবে: মেজর হাফিজ দূর্নীতি মুক্ত ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক দেশ পরিচালনা করাই আমাদের প্রদান লক্ষ্য: আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে চাঁদপুর-২ এ ধানের শীষে ভোটের আহ্বান: ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ভণ্ড অপশক্তির ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েই ধানের শীষের বিপুল বিজয় হবে: মীর শাহে আলম মতলব উত্তর ছেংগারচর পৌরসভায় হাত পাখার প্রার্থীর নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁওয়ে পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত দিনব্যাপী ‘১০ম বার্ষিক নাট্যোৎসব শুরু আধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলাই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি: মাওঃ আবুল কালাম আজাদ জামায়াত বাংলাদেশকে আফগানিস্থানে পরিণত করতে চায় তারা দেশের অগ্রগতির অন্তরায়: মির্জা ফখরুল সরিষাবাড়ীতে উলামাদল ও ইমাম, মোয়াজ্জিনদের সাথে শামীম তালুকদারের মতবিনিময় সভা বাংলাদেশে এসডিজি-৪ অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: আগামী সরকারের কাছে প্রত্যাশা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিতবাংলাদেশে এসডিজি-৪ অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: আগামী সরকারের কাছে প্রত্যাশা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়া আমাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
/ ফরিদপুর

 নগরকান্দার  কদমতলীতে শামা ওবায়েদ এর সমর্থনে উঠান বৈঠক

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ১০:৪২ অপরাহ্ন

বিশিষ্ট  ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক  ইঞ্জিনিয়ার আক্কাছ আলী রবিন এর  আয়োজনে  এবং তালম ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি আলহাজ্ব  আব্দুস সালাম  মেম্বারের সভাপতিত্বে ধানের শীষের সমর্থনে নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার রাত ৯ টায় নগরকান্দা উপজেলার কদমতলী গ্রামে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ।বক্তব্য  রাখেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি আশরাফ আলী মুন্সী,ঢাকা মহানগর উযুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আবুল হাসান টিটু, তালমা ইউনিয়ন পরিষদের  সাবেক চেয়ারম্যান ফিরোজ খান,গট্রি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান লাবলু, বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান খায়রুল, ইদ্রিস আলী মাতুব্বর,জাউল সরদার প্রমুখ।  হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে উঠান বৈঠকটি জনসভায় রুপান্তরিত হয়।


এই বিভাগের আরো খবর
সালথায় আইনশৃঙ্খলা সমূন্নত রাখতে যৌথ বাহিনীর ব্যাপক মহড়া
মধুখালীতে চ্যানেল এস”র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ খানের ৭৫তম জন্মদিন আগামীকাল
নগরকান্দায় আব্দুল মালেক কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
সালথার জয়ঝাপ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
আমরা সকলে মিলে মিশে একটি সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলবো: শামা ওবায়েদ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin