‘পাঠান’ সিনেমায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শাহরুখের স্ট্যান্ট! (ভিডিও)

বিনোদন প্রতিবেদক : বলিউড ‘বাদশাহ’ শাহরুখ খান দীর্ঘ বিরতির পরে অবশেষে দর্শকদের জন্য ‘পাঠান’ সিনেমার মধ্য দিয়ে আবারও পর্দায় ফিরছেন। নতুন এ সিনেমার শুটিং চলছে দুবাইতে। আর সেখানেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্ট্যান্ট করেছেন ‘কিং’ খ্যাত শাহরুখ খান।

বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে শাহরুখ-গৌরীর প্রযোজনা সংস্থা ‘রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট’। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হওয়ার পরই ভাইরাল হয়ে পড়ে। এছাড়াও নেটিজেনরা বেশ প্রশংসা করছেন কিং খানের এমন দুঃসাহসিক স্ট্যান্টের জন্য।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উঁচু জায়গা থেকে লাফ দেন এবং নিচের রেলিংয়ে ভর করে তাৎক্ষণিক আবার উপরেও উঠে আসে। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, লাফ দেয়ার সময় কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভুল বা এদিক-সেদিক হলেই ঘটে যেতে পারত ভয়ানক কোনও দুর্ঘটনা। ভিডিওটি দেখে অনেকেরই হয়তো গা শিউরে উঠবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ারের সময় ক্যাপশন দেয়া হয়েছে- Charlie’s here to bless your feed with some swag.

এদিকে অনেক ভক্ত-অনুরাগীরা ভিডিওটি দেখে মন্তব্য করেছেন কিং খানের এমন ঝুঁকি নেয়া একদমই উচিত নয়। একটু ভুলের জন্য হয়তো জীবন চলে যেতে পারত। তবে যাই হোক, এটা কেবলই এসআরকে’র সিনেমার শুটিংয়ের দৃশ্য ছিল।

