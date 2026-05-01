প্রশাসনের নজরদারির অভাবে জলাবদ্ধতায় নাকাল চাতরী চৌমুহনী

চট্টগ্রামের দক্ষিণ জেলার গুরুত্বপূর্ণ আনোয়ারা উপজেলার চাতরী চৌমুহনী বাজার সংলগ্ন সিইউএফএল সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে।
এতে স্থানীয় জনজীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। প্রতিবছর পানি নিষ্কাশনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান না হওয়ায় সমস্যা রয়ে গেছে আগের মতোই।
আজ শুক্রবার (১ মে) সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের বিভিন্ন অংশ পানিতে তলিয়ে আছে। এতে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং ভোগান্তিতে পড়েছেন পথচারী ও শ্রমজীবী মানুষ।
গুরুত্বপূর্ণ এ সড়ক দিয়ে কোরিয়ান ইপিজেড, সিইউএফএল ও কাফকোসহ আশপাশের শিল্পাঞ্চলের হাজারো শ্রমিক, যানবাহন ও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। তবে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই সড়ক পানিতে ডুবে যায়। নতুন নির্মাণাধীন সড়কের একপাশের কাজ শেষ হলেও সেখানে ভাসমান দোকান বসে যাওয়ায় চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।
স্থানীয় সিএনজি চালক শেইখ আব্দুল্লাহ বলেন, ‘প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু গত তিন দিন ধরে পানির কারণে চরম ভোগান্তিতে আছি। যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে চান না। প্রায় ৩০০ ফুট এলাকা জুড়ে পানি জমে আছে। প্রশাসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।’
এ ছাড়া সড়কের পাশে গড়ে উঠেছে একাধিক বড় মার্কেট, কিন্তু পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। ফলে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন না হয়ে বাজার এলাকায় জমে থাকে। এতে ব্যবসায়ী ও পথচারীদের দুর্ভোগ বাড়ছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কার্যকর তদারকির অভাবে পরিস্থিতি দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে।
এ বিষয়ে আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিন উদ্দিনের সরকারি মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
তবে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা জানান, চাতরী চৌমুহনী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত কার্যকর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।