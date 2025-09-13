প্রিয় রাসুল (সাঃ)

লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল
পৃথিবীতে অবিচার অনাচার যখন চলমান
ঝগড়া বিবাদ হিংসা বিদ্বেষ প্রবহমান,
প্রেম-প্রীতি ন্যায়-নীতি ভালোবাসা উপেক্ষিত
কুসংস্কারে আচ্ছাদিত মানবাধিকার ভূলন্ঠিত।
সকল আঁধার অন্ধকার দূরে ঠেলে
প্রিয় রাসুল (সাঃ) এলো মা আমিনার কোলে,
রহমতের ছায়ায় শীতল হলো দুনিয়া
সত্যের পথ দেখালো প্রিয় রাসুল (সাঃ) আসিয়া।
সকল আঁধার অন্ধকার কেটে গেল
ধরণী আলোকিত উজ্জীবিত হল,
পথভ্রষ্ট মানুষ সত্য পথে এলো
কল্যাণময় গ্রন্থ আল-কুরআন পেল।
মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের সব মানুষের নবী
রাহমাতুল্লিল আলামীন মুক্তির চাবিকাঠি,
রাসুল ( সা:) এর জীবনাদর্শ মেনে চলি
দুজাহানের সুখী সুন্দর সফল জীবন গড়ি।
