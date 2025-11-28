ফরিদপুর-২ আসনে বকুল মিয়ার গণসংযোগ

ফরিদপুর -২ (সালথা-নগরকান্দা) সংসদীয় আসনে বটগাছ প্রতীকের ভোট চেয়ে জনসাধারণের মাঝে ক্যালেন্ডার, লিফলেট বিতরণ করে গণসংযোগ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এ্যাডভোকেট মো. জয়নুল আবেদীন বকুল মিয়া।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ফরিদপুর- ২ আসনের মহিলা রোড, তালমা বাজার ও রসুলপুর বাজার ও সালথা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের মাঝে ক্যালেন্ডার, লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন তিনি ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, ফরিদপুর জেলা বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সভাপতি হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি নুরুল আবেদীন, সালথা উপজেলা বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা জুবায়ের হাসান প্রমুখ।
গণসংযোগকালে বকুল মিয়া বলেন, আগামী সংসদ নির্বাচনে আমরা যদি নির্বাচিত হতে পারি তাহলে আমরা সালথা ও নগরকান্দায় একটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবো। দুই উপজেলায় দুটি পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপন করবো। তাছাড়াও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে যেখানে যা কিছু প্রয়োজন সে কাজগুলো আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করবো। এছাড়াও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করবো। তিনি আরো বলেন, মাদক ছায়াবিস্তার করার কারণে দেশে বিভিন্ন ধরনের খুনখারাবি রাহাজানি হানাহানি বিস্তার লাভ করছে। আমরা মাদক মুক্ত সালথা নগরকান্দা গড়ে তুলব।
ইসলামি দলগুলো ঐক্যবদ্ধ নিয়ে বলেন, এ বছর আমরা ৮টি ইসলামি দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে ৮দলে পক্ষ থেকে প্রক্যেকে আসনে একজন প্রার্থী থাকবে একবাক্স নীতিতে আমরা নির্বাচন করবো। আমি আশা করি জোটের ও দলের পক্ষ থেকে আট দলের পক্ষ থেকে আমাকেই মনোনীত করবে। এবং আট দলের পক্ষ থেকে আমি জনগণের ভালোবাসা নিয়ে বিপুল ভোটে জয় লাভ করবো ইনশাল্লাহ।