ফরিদপুর-২ আসন: শেষ সময়েও প্রচারনায় ব্যস্ত ধলা হুজুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারনার শেষ সময়েও রিকশা প্রতীকে ভোট চেয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন ১১ দলীয় জোটের মনোনীত খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা শাহ্ মোঃ আকরাম আলী (ধলা হুজুর)।
আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারী) বিকালে ফরিদপুর-২ আসনের সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পথসভা ও হাট-বাজারে, কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের নিকট রিকশা মার্কার প্রচারনা করেন ধলা হুজুর।
নির্বাচনী প্রচারনার সময়ে তিনি বলেন, আমি নির্বাচিত হলে সালথা – নগরকান্দা উপজেলায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই এলাকার কাইজ্জা-মারামারি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে। হিন্দু-মুসলিম সহ সকল ধর্মের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। বেকারত্ব দুর করণের লক্ষ্যে কাজ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, সমাজের উন্নয়নের জন্য যুবকদের ভুমিকা অপরিহার্য, আমি নির্বাচিত হতে পারলে যুবসমাজের জন্য বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন হবে।
ধলা হুজুর বলেন, আমাদের সালথা – নগরকান্দা উপজেলা কৃষি প্রধান এলাকা। এখানের কৃষকরা নানা ভাবে অবহেলিত । কৃষি যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে সারের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিয়ে সংসদে কৃষকদের দাবি দাওয়া তুলে ধরতে পারবো। এদেশের চিরাচরিত রুপ হচ্ছে একদল ক্ষমতায় গেলে অন্য দলের মানুষ হামলা- মামলার শিকার হয়। আমরা ক্ষমতায় গেলে এ জুলুম বন্ধ করা হবে। মিথ্যা মামলা, অন্যায়, অত্যাচার বন্ধ করা হবে। সরকার থেকে যা কিছু বরাদ্দ আসবে তার সম্পূর্ণটাই সুষ্ঠুভাবে বল্টন করা হবে। রাস্তা ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যপক কাজ করা হবে।
এসময় সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।