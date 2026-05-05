বগুড়ার মহাস্থানগড়ে ডিবির পৃথক অভিযানে ১১ মাদক কারবারি আটক ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জের ঐতিহাসিক মহাস্থানগড় এলাকায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের পৃথক অভিযানে মোট ১১ জন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং একটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, ৪ মে বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে মহাস্থান আন্ডারপাস সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে ক্রেতা সেজে অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। এ সময় এক হাজার পিস ইয়াবা বিক্রির উদ্দেশ্যে লেনদেনের চেষ্টা করলে পাঁচজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন মহাস্থান পশ্চিমপাড়া গ্রামের আপেল মাহমুদ (২৬), রকি মিয়া (২২), মিলন মিয়া (২০), টিটু মিয়া এবং অনন্তবালা গ্রামের জাকারিয়া (২৩)। তারা অগ্রিম টাকা গ্রহণ করলেও ইয়াবা সরবরাহে টালবাহানা করলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। পরে আশপাশে অবস্থানরত ডিবির অন্যান্য সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে তাদের আটক করেন।
অপরদিকে, একই দিন বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে ডিবির এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রহমত উল্লাহ মানিকের নেতৃত্বে একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহাস্থান ফ্লাইওভারের পূর্ব পাশে অভিযান চালায়। এ সময় একটি চায়ের দোকান থেকে আরও ছয়জনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন—দুপচাঁচিয়া উপজেলার আমসত্ত উত্তরপাড়া এলাকার মোছাঃ মিনুকা (৩৪), প্রতাপবাজু এলাকার মিলন প্রাং (৩২), টিটু প্রাং (৪৮), মহাস্থান পশ্চিমপাড়া এলাকার জাকের আলী (২৭), রকি ইসলাম (২৫) এবং আপেল মাহমুদ (২৯)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং একটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আটককৃতদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অভিযানের পর অন্য মাদক কারবারিরা আত্মগোপনে চলে গেছে বলেও জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, আটক আসামিদের বিরুদ্ধে শিবগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
এদিকে, মহাস্থানগড় এলাকায় আসন্ন বৈশাখী মেলা এবং হযরত শাহ সুলতান (রহ.)-এর মাজারকে ঘিরে পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখতে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।