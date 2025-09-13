ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, পাঞ্জাব কিংসের ব্যানারে বিতর্ক, পাল্টা জবাব করাচি কিংসের

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : এশিয়া কাপে পাকিস্তান-ভারত মহারণকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংস। রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ম্যাচের আগে তারা এমন একটি প্রচারণামূলক ব্যানার প্রকাশ করেছে, যেখানে ভারতের লোগো স্পষ্টভাবে থাকলেও পাকিস্তানের লোগো ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়।
ব্যানারে ব্যবহৃত হ্যাশট্যাগেও কেবল ভারতকে প্রাধান্য দেওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য সমর্থক এটিকে পাকিস্তানের প্রতি অসম্মান ও রাজনৈতিক পক্ষপাতের বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যা দেন।
কেউ ব্যঙ্গ করে লেখেন, ‘খেলার আগেই কি হার মেনে নিলেন? পাকিস্তান কি অদৃশ্য দল নাকি?’ আবার কেউ জন সিনার বিখ্যাত উক্তি ‘ইউ ক্যান্ট সি মি’–এর সঙ্গে তুলনা টেনে পাকিস্তানকে অদৃশ্য দেখানোর কৌশল বলে কটাক্ষ করেন।
এমন পরিস্থিতিতে পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি করাচি কিংস পাল্টা জবাব দেয় নিজেদের এক সৃজনশীল পোস্টারের মাধ্যমে। পোস্টারে দেখা যায়, পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আঘা দাবার বোর্ডে ভারতের অধিনায়কের বিপক্ষে খেলছেন, তবে ভারতীয় অধিনায়কের অবয়ব সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। এই সৃজনশীল জবাব পাকিস্তানি ভক্তদের মাঝে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। তারা করাচি কিংসকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য।
ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথকে ঘিরে এর আগেও মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক দেখা গেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে ভারত চ্যাম্পিয়নস রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেছিল। এর বাইরে একাধিক সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা বর্জনের ডাক দিয়েছেন।
তবে মাঠের লড়াইয়ে এবার দুই দলই দুর্দান্ত শুরু করেছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৪.৩ ওভারেই জয়ের দেখা পায়। অন্যদিকে পাকিস্তান ওমানকে ৬৭ রানে অলআউট করে ৯৩ রানের বড় জয় তুলে নেয়।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এ পর্যন্ত দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ১৩ বার, যেখানে ভারত এগিয়ে রয়েছে ১০–৩ ব্যবধানে। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫–এর ম্যাচে ভারত ছয় উইকেটে জয় পেয়েছিল।
